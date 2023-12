Salmon Voyages : quand une travel planner... s'immatricule ! 🔑

Elle se bat alors pour obtenir son immatriculation et une garantie APST, alors même que son entreprise est exsangue. Pendant la pandémie, le garant à la Coccinelle avait fermé les vannes.



" C'était un vrai combat et aujourd'hui je remercie la personne qui m'a fait le cadeau de me dénoncer à la répression des fraudes. Elle m'a fait grandir, je n'en serais pas là où j'en suis à l'heure actuelle.



A l'époque j'avais pris beaucoup d'ampleur, je me suis faite remarquer et je ne pouvais plus concevoir de faire mon métier dans l'ombre, " estime la fondatrice de Salmon Voyages.



Finalement, la dénonciation a été vécue comme un chemin de rédemption.



Elle a permis à l'agence une fois immatriculée de pouvoir travailler en plein jour, mais aussi de grandir. Dorénavant, Claire Matillon a ses bureaux, une associée et une salariée. Elle rêve de s'installer à New York.



Tel le saumon qui remonte les rivières à contrecourant, Salmon Voyages a remonté les fils du Code du tourisme.



DĂ©sormais dans les clous, il n'est pas question pour elle de s''affubler de l'Ă©tiquette d'agent de voyages, ni mĂŞme de vendre des transports et packages. Car Claire Matillon et son Ă©quipe s'occupent... du conseil et rien que du conseil.



Exit les réservations, exit IATA et les tracas qui vont avec : " Je veux rester dans mon modèle, celui de travel planner, j'y crois fort.

Même avec l'immatriculation, je ne fais aucune réservation. Je suis convaincue qu'il y a du boulot pour tout le monde, aussi bien les travel planners que les agents de voyages.



Et vous savez, cela me fait plaisir de travailler avec des agences quand je ne sais pas ou que je ne peux pas faire " témoigne, apaisée, celle qui cherche un nouveau nom pour définir son métier.