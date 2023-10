Agents de voyages : le retour de la certification professionnelle ? 🔑

Pour sortir de son simple rôle de distributeur de plus en plus imposé par les tour-opérateurs (TO), à en croire l'avis du président de LAhLANhLA, la création d'une charte ou norme permettrait une reconnaissance de la part du grand public.



" Les agents ne sont plus des experts, ils sont complètement liés aux TO. Qualitativement, l'agent de voyages est concurrencé par le travel planner et ce sera de plus en plus le cas.



La vraie question n'est pas de se demander pourquoi - cette activité est illégale - mais pourquoi elle gagne des parts de marché, " analyse Thierry Prengère.



Pour le patron de l'agence réunionnaise, qui a passé plus de 20 ans dans la finance, le syndicat de l'industrie doit prendre en main le sujet, en créant une norme avec une base juridique, une charte de bonne conduite et pratique du métier d'agent de voyages.



Toujours selon lui, il serait indispensable de créer des procédures écrites et d'instaurer une formation continue obligatoire, etc.



" La norme devrait intégrer aussi le traitement des conflits d'intérêts.



Quand un professionnel touche une surcommission de la part d'un tour-opérateur ou d'un hébergement, est-ce que ce n'est pas cette somme qui pousse l'agent à proposer tel ou tel produit ? C'est pour moi un conflit d'intérêt, " déplore ce professionnel qui s'est spécialisé dans l'ultra-personnalisation, en se passant des TO.



Ce projet rejoint celui de l'obligation des restaurateurs de mentionner les plats qui ne sont pas "faits maison" d'ici 2025. Une plus grande transparence et un gage de qualité, c'est à peu de chose près les combats que doivent mener les agents de voyages pour crédibiliser leur métier.



La nouvelle norme pourrait prévoir aussi une plus grande transparence dans la tarification de l'activité et, à terme, accorder une sous-licence ou label, aux travel planners.