Snapchat, Instagram... : comment éviter les arnaques dans le voyage ?

A notre grande surprise, c'est une femme qui répond. Elle nous informe que ce n'est plus le numéro de l'agence et que plusieurs personnes sont dans le même cas que nous,

officielle et déclarée

Tout vendeur a l’obligation d’afficher un certain nombre d’informations appelées « mentions légales » en ligne,

de vérifier d'une part l’existence juridique du vendeur et d'autre part vérifier si l'entreprise est autorisée à vendre des voyages en étant immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours.

Cet été et à quelques jours du départ pour Hurghada en Egypte, la cliente s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son "agent de voyages"." précise une cliente lésée sur Twitter. Celle-ci récupère alors les contacts téléphoniques des autres voyageurs arnaqués et crée un groupe sur Whatsapp.D'après l'article du Parisien,Au-delà, du simple bouche-à-oreille virtuel et des publicités des influenceurs, c'est aussi parce que Valbuenux Voyages est une société "" que ces personnes lui faisaient totalement confiance." précise Chloé Rezlan, avocate en droit du tourisme, droit commercial et des assurances.Sans aller plus loin, aucune information officielle ne figurait sur son profil Snapchat ou encore Instagram. Ce dernier existe toujours, alors que le 1er a été supprimé et son site internet est désactivé.En premier lieu,Une information importante, car elle permet "