Helpdesk Officiel passe le cap des 7000 membres

"Avec 7000 membres, le plus grand open space des professionnels du tourisme est un véritable observatoire de la profession qui reste au plus proche du terrain et des préoccupations quotidiennes des agences et des pros"

Le Helpdesk Officiel des Pros du Tourisme vient de passer le cap des 7000 membres.Créé maintenant depuis plus de 3 ans, ce groupe facebook bien connu des agents de voyages continue de faire grandir sa communauté de "Helpies".explique Jean-Charles Franchomme aux manettes du groupe aux côtés de Myriam Tord