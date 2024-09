Air France : des prestations payantes en classe économique ?🔑

Il faut bien rappeler ce qu’est NDC. Un certain nombre d’innovations technologiques ne fonctionnent plus dans les GDS classiques et qui sont sur les technologies « Edifact ».



Des produits comme les tarifications dynamiques, les systèmes de package de prestations qui sont moins chères que l’addition de plusieurs, ne sont plus supportés techniquement par les GDS.



Des produits se développent sur les sites web des compagnies en vente directe. Ils existent et ils ne traversent plus les couches de l’Edifact. NDC c’est le process qui permet de vendre en agence ces produits-là .



L’ensemble de l’industrie vit cette révolution et NDC, c’est la mise à disposition de nos partenaires agents de voyage. Sinon ce sont des produits qui sont justes en vente sur le web. C’est un constat aujourd’hui.



Nous sommes dans un salon d’agences, il faut leur donner les moyens de vendre ces produits dans leur environnement de vente. C’est déjà une réalité. Un billet sur deux cet été a été émis sur NDC concernant Air France.



Depuis janvier, nous avions une moyenne de 40% et cet été nous étions donc à 50% et cela continue à monter.

C’est donc une réalité concrète avec une pénétration très forte.

Nous avons des agences affaires qui sont à 30, 40%, des agences affaires qui maitrisent bien NDC et qui en font la publicité.



Tout le monde avance, les grosses agences comme les petites et je suis très confiant. Tout le monde a bien compris que c’était l’avenir et que la maitrise des contenus pour ces agences est primordiale pour ne pas se laisser dépasser par les autres

Il y a effectivement le métier des interfaces comme le faisait des Amadeus ou Orchestra pour agréger les produits de plusieurs producteurs pour que les agences n’aient pas un format différent par fournisseur.



Amadeus, Sabre ou Galileo et beaucoup d’autres acteurs sont à fond sur ces interfaces. Oui il y a un projet de mettre une petite surcharge sur l’Edifact en janvier, nous l’avons annoncé.



Je ne suis pas inquiet il y a encore des fonctionnalités importantes qui vont arriver au dernier trimestre et là je le redis la pénétration est déjà très importante.