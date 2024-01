Eruption Islande : des maisons brûlées par la lave

est une île nordique caractérisée par son paysage spectaculaire. Elle est célèbre pour ses volcans actifs , ses geysers jaillissants, ses sources chaudes et ses champs de lave.Lesilluminent fréquemment le ciel nocturne, offrant un spectacle éblouissant. L'Islande est également connue pour sa capitale,, qui allie charme urbain et proximité avec la nature. La culture islandaise, riche et unique, est profondément enracinée dans les sagas anciennes et le folklore.Le tourisme en Islande offre une, avec des activités comme la randonnée sur glaciers, l'observation des baleines et la découverte de paysages à couper le souffle.