Icelandair signe une commande de 25 Airbus A321

Les appareils A321XLR et A321LR font partie de la famille Airbus A320neo d’avions à fuselage étroit. L’avion dispose d’environ 190 sièges dans la configuration d’Icelandair. En comparaison, les Boeing 757-200 en ont 183, tandis que les 737 MAX 8 et 737 MAX 9 ont une capacité de 160 et 178 passagers, respectivement, précise le communiqué.



L’A321XLR a une autonomie allant jusqu’à 4 700 milles nautiques (8 700 km) et l’A321LR a une autonomie allant jusqu’à 4 000 milles nautiques (7 400 km).



La compagnie souligne que jusqu’en 2025, elle continuera d’exploiter une flotte complète de Boeing, puis une flotte mixte d’appareils Airbus et Boeing après les premières livraisons d’Airbus.