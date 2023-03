Icelandair muscle son programme hiver 2023 - 2024

L'augmentation de la fréquence et des destinations ouvertes toute l'année sur notre réseau nord-américain apportera davantage de flexibilité et de choix

"favorisant ainsi de meilleures connexions pour nos importantes liaisons transatlantiques

Icelandair a présenté son programme de vols pour la saison hiver 2023/2024 dès octobre 2023.La compagnie desservira 36 destinations cet hiver, avec une capacité en hausse de 20 à 25%. Elle renforce donc ses rotations sur un certain nombre de fréquences.Des vols en journée vers New York et Boston ont été ajoutés au programme d'hiver. Ainsi Icelandair proposera 11 vols hebdomadaires entre Reykjavik en Islande et Boston, et 21 vols hebdomadaires entre Reykjavik et New York.En raison des bonnes performances commerciales, les liaisons Rome (rois vols par semaine), Barcelone (trois vols par semaine), Raleigh Durham (Quatre vols par semaine), Baltimore (Vol quotidien) et Vancouver (Quatre vols par semaine) passent toutes du statut de liaisons saisonnières à liaisons annuelles pour l'hiver 2023/2024.Parallèlement à l'expansion des liaisons saisonnières, Icelandair va introduire" indique le transporteur dans un communiqué de presse en".