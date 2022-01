Icelandair et JetBlue étendent leur partage de codes

Icelandair annonce une nouvelle extension de son partage de codes avec JetBlue.



Les codes JetBlue en vigueur sur Icelandair permettent ainsi aux voyageurs des vols directs entre New York, Newark, Boston et l'Islande. En novembre 2021, le partage de codes a été étendu à Amsterdam, Stockholm, Copenhague, Helsinki, Oslo, Glasgow et Manchester.



Les deux compagnies ajoutent aujourd’hui les destinations suivantes : Francfort, Munich, Berlin, Hambourg, Paris, Londres Heathrow, Londres, Gatwick, Dublin et Bergen.



L’extension de cet accord de partage de codes s'appuie sur le partenariat entre les deux transporteurs qui a débuté en 2011.



"Le renforcement de ce partenariat permettra aux clients de JetBlue de profiter d'options de voyage supplémentaires via l'Islande et vers un grand nombre de destinations desservies par Icelandair en Europe" indique un communiqué de presse.