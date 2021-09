Côte d'Opale, Boulogne-sur-Mer, Nausicaá : découvrez le nouveau dossier destination !

Nausicaá, la Côte d'Opale, le Boulonnais, Boulogne-Sur-Mer ou encore la Baie de Somme et le marais audomarois... Découvrez toutes les facettes de cette région située dans le Pas-de-Calais à travers le tout nouveau dossier destination publié par TourMaG.Com.Présenté à travers 5 chapitres, cet outil va vous permettre de découvrir et de vous former à cette destination qui recèle de nombreuses surprises.Territoire tourné vers la mer avec ses plages à perte de vue et sa nature luxuriante, le territoire offre un dépaysement garanti.Pour compléter le tableau : gastronomie et activités ne sont pas en reste ! Sans oublier la visite du Centre National de la Mer Nausicaá qui vous immergera au coeur du monde marin et des océans.