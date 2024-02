Belambra enregistre une forte croissance en début 2024

Ces résultats très encourageants confirment la pertinence de notre stratégie d’investissement et renforcent encore notre position dans les Alpes. Ils sont le fruit du travail mené par toutes les équipes et il démontre la capacité de Belambra à proposer une expérience toujours plus saine et cohérente avec les nouvelles attentes de nos clients. La saison continue et je me réjouis de ce nouveau partenariat avec Les Saisies qui illustre la volonté du groupe de proposer une offre de qualité hiver comme été

Les investissements de Belambra ne se limitent pas aux nouveaux établissements. La rénovation du club "" en est un parfait exemple. Modernisation, extension, et création d'un nouvel espace bien-être sont au programme de ce club des Saisies. De plus, una été signé pour enrichir l'offre de séjours et contribuer au dynamisme économique local.Les initiatives de Belambra, saluées par Alexis Gardy , président du groupe, confirment l'efficacité de leur stratégie d'investissement et renforcent leur positionnement dans les Alpes : "” a-t-il déclaré.Ces efforts, axés sur une, illustrent l'engagement de Belambra envers l'innovation et le service.