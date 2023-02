Appli mobile TourMaG



Parole de travel manager : « Nous sommes encore loin des volumes de 2019 » L’interview de Charles Brochet, Travel Manager Groupe du Crédit Agricole

Envoyer à un ami Partager cet article

Business model des TMC, politique RSE, évolution de la politique voyages, sécurité des voyageurs… Charles Brochet, Travel Manager Groupe au sein de la direction Achat du Groupe Crédit Agricole partage sa vision du travel management.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 16 Février 2023

TourMaG.com - Quel est votre parcours ? Pouvez-vous présenter succinctement le Crédit Agricole ?



Charles Brochet : Après 4 années d’études en alternance, essentiellement orientées vers le commerce international, j’ai découvert le milieu des déplacements professionnels en 2011 dans le cadre de ma dernière année d’étude en alternance au MAI (Master des Achats Internationaux) à Kedge.



J’occupais le poste d’assistant Travel Manager au sein de Crédit Agricole CIB.



Après avoir été promu chef de projet travel, puis responsable des déplacements professionnels, j’ai rejoint la Direction Achat Groupe Crédit Agricole en avril 2022 en tant que Travel manager Groupe.



Plus de 53 millions de clients font confiance au Crédit Agricole qui compte 147 000 collaborateurs dans le monde.



Les 3 projets phares du Groupe sont le projet Client : être la banque préférée des entrepreneurs et des entreprises ; le projet humain : être l’employeur préféré en France dans les services financiers et dans le Top 5 en Europe; le projet Sociétal : poursuivre notre engagement mutualiste et sociétal et être leader européen de l’investissement responsable.



TourMaG.com - Quelles sont vos missions au quotidien ?



C.B. : En tant que Travel Manager Groupe, mes missions consistent principalement à animer l’activité des déplacements professionnels au sein du Groupe, veiller au respect et à l’amélioration des procédures, analyser les données Travel et en suivre la trajectoire par rapport à nos objectifs, co-gérer avec l’acheteuse mobilité Crédit Agricole les appels d’offres, trouver des solutions pour répondre aux problématiques des entités, créer une relation de partenariat durable avec nos partenaires, analyser l’évolution du marché des déplacements professionnels.



"Les voyages en train ont repris plus fortement" TourMaG.com - La crise sanitaire est derrière nous, mais a-t-elle encore aujourd’hui un impact sur le volume de déplacements des collaborateurs du Crédit Agricole et sur vos missions ?



C.B. : Je ne sais pas si nous pouvons affirmer que la crise sanitaire est réellement derrière nous.



Après un quasi arrêt des déplacements durant les années 2020 et 2021, les voyages ont progressivement repris depuis le début d’année 2022. Nous sommes encore loin des volumes de 2019, notamment sur la partie trajets aériens.



Les voyages en train ont en revanche repris plus fortement, nos volumes ne sont pas si éloignés de ceux de 2019.



Qu’ils soient voyageurs ou non, tous les collaborateurs sont sensibles aux impacts des déplacements professionnels. Le retour de l’inflation, la crise énergétique, le nouveau contexte géopolitique, l’urgence climatique, nous amènent à adapter nos comportements.



La mise à jour prochaine de notre Politique Voyages va en ce sens et va encore plus inciter nos collaborateurs à se déplacer en train dès lors que ce sera possible.



TourMaG.com - L’inflation, la guerre en Ukraine, ou encore la réouverture progressive de l’Asie ont-elles un impact sur votre activité ?



C.B. : Le Groupe Crédit Agricole SA est représenté dans cette zone de conflit, ainsi qu’en Asie. Il y a donc eu un impact direct dans notre cœur d’activité et par conséquent sur les déplacements professionnels sur les zones concernées.



Nous sommes en contact régulier avec nos équipes locales pour les accompagner du mieux possible au maintien de leur activité tout en garantissant leur sécurité.

Réduire de 50% l'empreinte carbone des déplacements professionnels d'ici 2030 TourMaG.com - Avez-vous mis en place une démarche RSE ?



C.B. : Le Groupe Crédit Agricole SA s’est doté d’une politique d’Achats responsables, afin de répondre aux grands enjeux de demain et contribuer à la performance globale de l’entreprise.



Elle s’articule selon 5 axes : assurer un comportement responsable dans la relation fournisseurs ; contribuer à la compétitivité économique de l’écosystème ; intégrer les aspects environnementaux et sociétaux dans nos achats ; améliorer durablement la qualité des relations avec les fournisseurs ; intégrer cette politique achats responsables dans les dispositifs de gouvernance existants.



Le groupe Crédit Agricole SA a par ailleurs pris l’engagement de réduire son empreinte carbone de 50% en absolu sur la partie déplacements professionnels à horizon 2030 par rapport à 2019.



Chaque entité, en fonction de ses contraintes métiers, challenge la nécessité du déplacement pour atteindre ses objectifs. Les collaborateurs sont par ailleurs incités à se déplacer autant que possible en train pour les voyages d’une durée jusqu’à 4h.



Enfin, un nouvel outil de réservation est en cours de déploiement pour sensibiliser les voyageurs aux émissions carbone générées par leur déplacement, et ce, dès la réservation.



Crédit Agricole S.A. a signé dès 2011 la Charte relations fournisseurs responsables incitant les entreprises, à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. Pilotée aujourd’hui par le Médiateur des entreprises et le CNA (Conseil National des Achats), Crédit Agricole SA a renouvelé son engagement en signant cette charte mise à jour en novembre 2021.



Par ailleurs, l’octroi du label "Relations fournisseur et Achats responsables", attribué par le Médiateur de la République et le Conseil National des Achats en 2014, a été renouvelé une nouvelle fois en 2021 pour 3 ans sur un périmètre élargi à Crédit Agricole S.A. et ses filiales.



L’organisation et les actions de Crédit Agricole S.A. et ses filiales ont été attestées à un niveau "probant" par rapport au référentiel de la norme ISO 20400. Le Groupe Crédit Agricole SA s’est doté d’une politique d’Achats responsables, afin de répondre aux grands enjeux de demain et contribuer à la performance globale de l’entreprise.Elle s’articule selon 5 axes : assurer un comportement responsable dans la relation fournisseurs ; contribuer à la compétitivité économique de l’écosystème ; intégrer les aspects environnementaux et sociétaux dans nos achats ; améliorer durablement la qualité des relations avec les fournisseurs ; intégrer cette politique achats responsables dans les dispositifs de gouvernance existants.Chaque entité, en fonction de ses contraintes métiers, challenge la nécessité du déplacement pour atteindre ses objectifs. Les collaborateurs sont par ailleurs incités à se déplacer autant que possible en train pour les voyages d’une durée jusqu’à 4h.Enfin, un nouvel outil de réservation est en cours de déploiement pour sensibiliser les voyageurs aux émissions carbone générées par leur déplacement, et ce, dès la réservation.Crédit Agricole S.A. a signé dès 2011 la Charte relations fournisseurs responsables incitant les entreprises, à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. Pilotée aujourd’hui par le Médiateur des entreprises et le CNA (Conseil National des Achats), Crédit Agricole SA a renouvelé son engagement en signant cette charte mise à jour en novembre 2021.Par ailleurs, l’octroi du label "Relations fournisseur et Achats responsables", attribué par le Médiateur de la République et le Conseil National des Achats en 2014, a été renouvelé une nouvelle fois en 2021 pour 3 ans sur un périmètre élargi à Crédit Agricole S.A. et ses filiales.L’organisation et les actions de Crédit Agricole S.A. et ses filiales ont été attestées à un niveau "probant" par rapport au référentiel de la norme ISO 20400.

"Nos TMC fournissent des reportings assez poussés et complets" TourMaG.com - Avec quelles agences de voyages d'affaires travaillez-vous ? Qu'attendez-vous d'une TMC ?



C.B. : Nous travaillons principalement avec



Ce que l’on attend de notre TMC, c'est de pouvoir répondre aux besoins aussi bien de nos entités françaises que de celles situées à l’international, en assurant le support utilisateur et en apportant une réelle valeur ajoutée à ce partenariat.



La TMC doit être source de conseil et d’innovation pour nous accompagner dans l’atteinte des objectifs définis notamment en matière de décarbonation, de sécurité et d’expérience utilisateur.



Elle nous aide enfin à consolider les données, que ce soit financières, opérationnelles (respect de la politique voyage) ou environnementales (émissions carbone).



TourMaG.com - Certaines TMC souhaitent faire évoluer leur business model. Quel modèle vous semble le plus pertinent ?



C.B. : De nombreux acteurs ont été fragilisés financièrement par cette crise sanitaire. Cela amène naturellement à se poser des questions relatives au Business Model et aux systèmes de rémunération des TMC et des autres acteurs du marché.



Notre objectif est de nous inscrire sur du long terme avec des partenaires innovants et répondants à nos besoins.



Si l’abonnement permet de créer une valeur ajoutée par rapport aux transactions fee tout en nous permettant de préserver nos intérêts, alors cela pourrait être bénéfique pour les deux parties. Un modèle « hybride » intégrant des charges fixes et du transactionnel pourrait également être envisagé afin de garantir des revenus minimum aux acteurs pour affronter de potentielles nouvelles crises.



TourMaG.com - Utilisez-vous les reportings des TMC ? Certains les jugent « incomplets », « inexacts », voire « mauvais ». Qu’en dîtes-vous ? Comment les optimiser ?



C.B. : D’une manière générale, je trouve que nos TMC fournissent des reportings assez poussés et complets.



Il est vrai qu’il peut y avoir quelques incohérences dans les reportings, cependant il est nécessaire de bien en connaitre la cause, car elle n’est pas forcément liée à la TMC. D’après moi, pour éviter les incohérences, il faut limiter les réservations offline et s’assurer de la synergie créée entre le SBT et la TMC.



Pour optimiser les reportings il est nécessaire de bien définir le besoin : que cherchons-nous à analyser ? Ensuite il faut comprendre comment sont calculées les données et quel acteur de l’écosystème serait le plus apte à nous transmettre une information fiable.



Les reportings ne sont pas figés, il est nécessaire de les faire évoluer constamment pour mieux sensibiliser les clients internes. Nous travaillons principalement avec Amex GBT et Egencia.Ce que l’on attend de notre TMC, c'est de pouvoir répondre aux besoins aussi bien de nos entités françaises que de celles situées à l’international, en assurant le support utilisateur et en apportant une réelle valeur ajoutée à ce partenariat.La TMC doit être source de conseil et d’innovation pour nous accompagner dans l’atteinte des objectifs définis notamment en matière de décarbonation, de sécurité et d’expérience utilisateur.Elle nous aide enfin à consolider les données, que ce soit financières, opérationnelles (respect de la politique voyage) ou environnementales (émissions carbone).De nombreux acteurs ont été fragilisés financièrement par cette crise sanitaire. Cela amène naturellement à se poser des questions relatives au Business Model et aux systèmes de rémunération des TMC et des autres acteurs du marché.Notre objectif est de nous inscrire sur du long terme avec des partenaires innovants et répondants à nos besoins.Si l’abonnement permet de créer une valeur ajoutée par rapport aux transactions fee tout en nous permettant de préserver nos intérêts, alors cela pourrait être bénéfique pour les deux parties. Un modèle « hybride » intégrant des charges fixes et du transactionnel pourrait également être envisagé afin de garantir des revenus minimum aux acteurs pour affronter de potentielles nouvelles crises.D’une manière générale, je trouve queIl est vrai qu’il peut y avoir quelques incohérences dans les reportings, cependant il est nécessaire de bien en connaitre la cause, car elle n’est pas forcément liée à la TMC. D’après moi, pour éviter les incohérences, il faut limiter les réservations offline et s’assurer de la synergie créée entre le SBT et la TMC.Pour optimiser les reportings il est nécessaire de bien définir le besoin : que cherchons-nous à analyser ? Ensuiteet quel acteur de l’écosystème serait le plus apte à nous transmettre une information fiable.Les reportings ne sont pas figés, il estpour mieux sensibiliser les clients internes.

NDC : "Cela permettra d’accéder à plus de contenu" TourMaG.com - Que pensez-vous de NDC ?



C.B. : Cela fait plusieurs années que les NDC sont évoquées. D’un point de vue voyageur, je pense que cela peut-être une bonne chose du fait que cela permettra d’accéder à plus de contenu. Il faut cependant que l’expérience utilisateur reste fluide car le voyageur peut vite être « perdu » avec un contenu trop vaste.



TourMaG.com - Les trains Ouigo seront prochainement disponibles via les GDS . Est-ce une bonne nouvelle ?



C.B. : Tout comme les NDC, le fait d’intégrer plus de contenu permettra de répondre aux différents besoins.



Par ailleurs, nos voyageurs ont du mal à comprendre pourquoi les Ouigo ne sont pas accessibles aujourd’hui via l’OBT. Et ce sentiment est d’autant plus important depuis que la SNCF a multiplié les dessertes avec ces trains.



TourMaG.com - De nombreux fournisseurs de voyages investissent l’univers du paiement virtuel. Est-ce intéressant pour vous ?



C.B. : L’utilisation de la carte logée pour régler nos prestations de transport est satisfaisante et elle apporte un réel service aux voyageurs. Cela fait plusieurs années que les NDC sont évoquées. D’un point de vue voyageur, je pense que cela peut-être une bonne chose du fait que cela permettra d’accéder à plus de contenu. Il faut cependant que l’expérience utilisateur reste fluide car le voyageur peut vite être « perdu » avec un contenu trop vaste.Tout comme les NDC, le fait d’intégrer plus de contenu permettra de répondre aux différents besoins.Par ailleurs, nos voyageurs ont du mal à comprendre pourquoi les Ouigo ne sont pas accessibles aujourd’hui via l’OBT. Et ce sentiment est d’autant plus important depuis que la SNCF a multiplié les dessertes avec ces trains.L’utilisation de la carte logée pour régler nos prestations de transport est satisfaisante et elle apporte un réel service aux voyageurs.

"Questionnement systématique sur la réelle utilité du déplacement" TourMaG.com - Avez-vous fait évoluer votre politique voyages depuis la crise sanitaire ?



C.B. : La politique voyages du Crédit Agricole est adaptée à notre stratégie et nos ambitions.



Elle peut paraître plus souple ou plus restrictive en fonction du secteur ou des Sociétés avec laquelle on la compare. Elle vise à trouver un équilibre entre la sécurité de voyageur, nos objectifs en matière de décarbonation et la qualité des prestations proposée aux voyageurs tout en maitrisant notre budget.



Nous la faisons évoluer pour aller dans le sens des objectifs de décarbonation que nous nous sommes fixés : élargissement de la durée des voyages en train à 4h, questionnement systématique sur la réelle utilité du déplacement.



Nous avons d’ailleurs été distingués puisque nous faisons partie des huit entreprises ayant reçu en 2022 la note maximale de A par l’ONG Transport & Environnement. Notre politique s’est distinguée parmi une analyse de 230 entreprises à travers le monde, et nous étions la première entreprise française du classement.



TourMaG.com - Est-elle bien respectée ?



C.B. : Les voyageurs respectent globalement très bien la politique voyages. La partie hôtels a nécessité un peu de flexibilité ces derniers temps du fait des difficultés rencontrées liées aux indisponibilités « reprise post Covid » ou des hausses de prix constatées récemment.



Le fait d’imposer aux collaborateurs de réserver via le SBT ou la TMC nous permet de nous assurer du respect de la Politique voyages mais aussi du process de sécurité de nos voyageurs.

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Caroline Lelievre



Publié par Caroline Lelievre

Lu 77 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > American Express GBT et Amadeus reconduisent leur partenariat Voyage d'affaires et luxe : 2023 s'annonce comme un bon cru pour Mauriac Voyages