AirPlus International, GIE ASHA : accord renouvelé pour 5 ans

Je suis ravi de la signature de cet accord avec AirPlus, partenaire historique du G.I.E ASHA, qui se tient plus que jamais à nos côtés pour nous soutenir dans notre développement.

Le renouvellement de notre partenariat stratégique avec le G.I.E ASHA témoigne de notre engagement à accompagner durablement les réseaux Selectour et Havas Voyages ainsi que leurs clients. Ce nouvel accord nous permet de renforcer notre présence et d’apporter des solutions de paiement toujours plus performantes et innovantes, adaptées aux besoins spécifiques des agences.