Low cost, Outpayce, NDC : accord élargi entre le GIE ASHA et Amadeus

Je suis ravi de prolonger notre partenariat avec Amadeus, leader technologique innovant en France et dans le monde.



L’offre NDC (X) d’Amadeus est la plus complète du marché, avec 24 compagnies aériennes disponibles en France et le niveau de fonctionnalités le plus avancé. En accédant à la plus large gamme de contenu aérien et hôtelier, ainsi qu'aux paiements, nous continuons à construire l'offre la plus efficace pour nos membres agences de voyages

Avec cet accord, toutes les agences de voyages membres des réseaux Selectour et Havas Voyages continueront à avoir accès à l’ensemble du contenu NDC d'Amadeus. Les agents auront également accès à des offres supplémentaires de contenu low cost d'Amadeus Air Extension, ainsi qu'au contenu d'Amadeus Value Hotels, ce qui leur permettra de présenter une offre de voyage complète aux voyageurs loisirs et d'affaires en France

Le Président d'ASHA, Laurent Abitbol. Maher Koubaa, Executive Vice President Travel Unit and Managing Director EMEA, Amadeus.