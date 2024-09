Christophe Jacquet (Havas) : "La puissance du GIE est un contre-pouvoir" 🔑

« J'espère qu'on pourra se débarrasser de tous ces problèmes et b[retrouver un niveau d'efficacité proche d'

Amadeus, au démarrage, a été un peu lent parce qu'il y avait des enjeux aussi de modèle économique très important pour eux avec les compagnies aériennes.



Mais le jour où Amadeus a commencé à opérer les développements nécessaires pour traiter NDC, la machine s'est mise en route. C'est la machine technologique la plus puissante du travel »

« Il y aura un fee technologique sur NDC. On n'y échappera pas. Il sera minime, de quelques euros, peut-être 2-3 euros sur NDC »

« Je ne vais pas entrer dans les détails des modèles économiques, mais quand une compagnie aérienne nous amène NDC, elle change tout son modèle de rémunération, de bout en bout. Et le modèle de rémunération avec Amadeus change également. Donc les enjeux sont des enjeux de centimes, mais qui peuvent mettre à l'envers nos entreprises si on ne fait pas les choses avec beaucoup de recul et beaucoup de calcul. Donc ça sera certainement quelques euros »,

« Mais si la promesse des compagnies est juste, toutes sans exception, affirment que NDC sera une source de profit et d'économie, d'optimisation des achats pour les voyageurs »

« J'ai entendu il y a encore très peu de temps, un de tes intervenants dire qu'NDC va amener 30-40 euros minimum d'économie sur les billets domestiques et moyen-courriers, et jusqu'à 300-500 euros sur des billets de classe supérieure. Le défi au moment où on lancera NDC, il n'est pas chez moi, il sera chez la compagnie aérienne de tenir les promesses, dont elle parle depuis des années sur le bénéfice d'NDC »

« Il y a d'autres compagnies NDC dont les contrats sont en train de se finaliser. Bientôt, 90% de notre trafic aérien sera clair en termes de modèle économique »

Jeudi 12 septembre 2024, dans une table-ronde de l'AFTM, Christophe Jacquet expliquait que quatre fonctionnalités majeures manquent aujourd'hui dans le business travel pour opérer proprement du NDC : la modification avant-émission, le split PNR, le mix PNR et les informations passagers.