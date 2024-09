Le business travel est impacté par le contexte politique 🔑

François-Xavier Izenic, animateur de cette table ronde, a fait réagir ses invités à une interview de David Reimer, patron d'American Express en Amérique du Nord, dans laquelle il affirmait qu’il ne fallait pas parler d’Amex GBT comme d’une TMC traditionnelle.



Une affirmation qu’approuve Christophe Jacquet : « J’adore ! Il y a quelques années, un fondateur d'une start-up s'est dit, je vais ajouter « traditionnelle » à TMC pour vieillir les vieux sages de notre industrie.



Un spécialiste de cela est arrivé en France, il laissait penser que cette société, par exemple, était un BlackBerry quand lui, il était le dernier iPhone. »



« Quels sont les deux piliers de notre métier ? Nous avons la responsabilité de délivrer une solution technologique et un service.



Il vient remettre sur la table le sujet du service qui est extrêmement important » , complète-t-il.



A l’inverse, Éric Ritter qualifie de « bêtises » , les propos du DG d'American Express GBT.



« Le voyage d'affaires est un métier de service. Et celui qui pense que la techno fait tout, je l'invite à venir passer une demi-journée sur une de nos agences de voyage d'affaires pour qu'il voit ce qu'on fait, comment on accompagne les collaborateurs au quotidien. Pour qui je rappelle, le voyage d'affaires, c'est un stress » , tient-t-il à rappeler.



Eric Estegassy, également à la tête de l’agence Sydney travel, souligne la facilité d’accès à la techno aujourd’hui.



Du côté des OBT et SBT le virage technologique a été pris et il concerne tous les services : « l'hôtellerie, la distribution ferroviaire qui s'ouvre énormément sur des plaques européennes, mais aussi en France, avec les Trains Italiens, on attend Renfe sur certaines lignes bientôt, de NDC… » , liste Antoine Grebot, de Goelett, qui voit dans le mot b[ « traditionnel » , le synonyme d’expérimenté. ]b



« On ne fera rien sans l'humain. On ne s'adressera jamais à nos clients de façon correcte et optimale s'il n'y a pas un humain derrière, mais la techno est obligatoire.



Et aujourd'hui, je dirais depuis deux ans, trois ans, on voit très clairement tous les acteurs, que ce soit les TMC, les outils qui ont vraiment des développements conséquents » , complète-t-il.



Nathalie Combaz a partagé son expérience. « Nous avons fait un grand écart qui a fait mal aux articulations en passant d'une agence de voyage traditionnelle avec un service de super bonne qualité, off-line essentiellement, à un modèle TMC techno. Ça a été un choc.



Amener les voyageurs à utiliser cela, n’est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est la technologie justement, ce qui remonte sur l'OBT. Les fournisseurs revendiquent tous d'avoir un bon niveau de développement de la NDC, mais avec certaines compagnies, on paye une surcharge GDS puisque nous n'utilisons pas les services NDC qui ne sont pas identifiables sur l'OBT. Il y a vraiment un sujet de contenu, pour moi, au niveau technologie, et un sujet de coûts. »