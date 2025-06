Le 21ᵉ Voyage des Patrons et Dirigeants du tourisme : récit d’un périple malaisien

En conclusion de cette balade, c’était l’heure de la première causerie ! Ce concept unique du voyage des patrons offre un moment d’échanges concrets et directs, loin des théories abstraites.



Abordant des sujets actuels comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’attractivité, ce format intimiste favorise des discussions sincères, renforce les liens humains et peut même déboucher sur des partenariats. Pour briser la glace, chaque participant a commencé par se présenter ainsi que son entreprise.



Pour une première journée, le programme était déjà bien chargé ! Mais, heureusement, le Ruma Hôtel a accueilli le groupe avec la Deluxe Suite : 60 mètres carrés de confort et de sophistication. Pas question de perdre trop de temps non plus, car Nicolas Clair DG Fondateur de Very Chic (photo) introduit une seconde causerie. Au sujet du jour : comment rédiger du contenu qui plaît aux IA autant qu’aux humains ?



La soirée s’est clôturée autour d’un dîner officiel à Saloma ParkRoyal Collection, en présence du Ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de Malaisie. De quoi tisser des liens entre les professionnels français et leurs homologues malaisiens