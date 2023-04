Air Transat annualise la liaison Marseille - Montréal

L’annualisation de certaines routes clés de notre programme aérien fait partie intégrante de nos objectifs, notamment grâce à l’agilité de notre flotte d’appareils Airbus A321LR. À cet effet, nous avons, à l’automne dernier, prolongé notre desserte au départ de Marseille jusqu’aux fêtes de fin d’année. Compte tenu du succès de cette initiative, nous sommes ravis de répéter l’expérience, cette fois-ci sur Nantes. La demande au départ des provinces françaises s’accentue et, comme premier transporteur entre la France et le Québec, nous sommes ravis de proposer notre expérience en vol à des voyageurs de plus en plus nombreux

L’annualisation de la ligne Marseille – Montréal est la traduction d’un marché dynamique qui se désaisonnalise, porté par une base de passagers loisirs très consommateurs de vols directs long-courriers, dont Montréal a toujours été l’une des destinations phares.



Et puis, avec 300 jours de soleil par an, il ne fait aucun doute que la Provence sera également très appréciée des Québécois l’hiver

Le déploiement d'Air Transat se poursuit.Le projet était dans les cartons, et voici qu'il se concrétise. Air Transat annonce pour la deuxième fois qu’elle intensifie sa présence sur le marché français, particulièrement sur deux liaisons exclusives à destination de Montréal. La métropole québécoise, déjà accessible toute l’année au départ de Lyon et de Paris, le sera désormais aussi au départ de Marseille grâce à l’annualisation des opérations.De plus, la desserte au départ de Cyril Cousin, Directeur France et Benelux d'Air Transat, souligne : «».Rappelons qu’Air Transat est la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs vers Montréal au départ de 7 villes françaises dont 3 en programme annuel, soit Paris, Lyon et maintenant Marseille. Julien Boullay Directeur Commercial et Marketing d’Aéroport Marseille-Provence, commente : «».