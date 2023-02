Air Transat : "Même si les prix ont augmenté, le réservoir de voyageurs est là ! "

TourMaG.com : Air Transat c’est une compagnie "loisirs" avec des avions assez densifiés en éco et une petite classe club, c’est un modèle qui fonctionne ?



b[Cyril Cousin : Oui, l’ADN de la compagnie a toujours été et demeure celui d'une compagnie "loisirs". Les Prix Skytrax que nous avons obtenu durant quatre années consécutives, récompensent ce concept.



"Loisirs" ne veut pas dire "Low Cost". Nous n’avons pas densifié nos A321LR. Nous sommes à 199 sièges avec un pitch similaires aux compagnies Legacy .



Nous avons aussi une classe Club équipée de 12 sièges uniquement, ce qui marque bien notre positionnement. Nous ne sommes pas une compagnie avec des enjeux colossaux sur la "Business".



TourMaG.com : Nous l’évoquions avec Joseph Adamo, les A321LR qui sont les appareils particulièrement adéquats pour les vols au départ des villes de province ?



Cyril Cousin : C’est le sens de notre histoire. Dès cet été nous avons musclé notre programmation province avec un vol de plus sur Nantes, Bordeaux et un vol de plus sur Marseille, qui passe désormais à une fréquence 6/7. La tendance c’est de consolider ces provinces, voir de les annualiser.



Concernant Marseille on n’y est presque : nous volions de mai à octobre et nous avons prolongé maintenant jusqu’à janvier et on reprendra en avril.



TourMaG.com : Quelles seront les autres villes qui bientôt verront leur saisonnalité prolongée ?



b[Cyril Cousin : Nous avons actuellement des discussions en interne. Nous ne faisons pas tout ce que nous souhaiterions, dû à un manque d’appareils.



Airbus a des retards de livraison sur un de nos A321LR qui va rentrer avec retard dans notre flotte et nous ne pourrons pas aller aussi vite que prévu. Nous allons devoir faire des choix dans les mois qui viennent entre Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon.



Marseille est effectivement la première ville sur laquelle nous souhaitons annualiser la route.



TourMaG.com : Pour pallier éventuellement à ce déficit d’avions, n’envisagez-vous pas des vols qui feraient du Paris – Province – Montréal ?



Cyril Cousin : Non. Le point à point au départ de la France reste notre force. Aujourd’hui notre volonté est de faire de Montréal notre Hub, avec ensuite des poursuites de lignes avec nos vols vers la Floride, la Californie el le Canada avec nos code share avec WestJet et Porter Airlines.



TourMaG.com : C’est la question que l’on pose en ce moment à tous les opérateurs : envisagez-vous d’augmenter le prix des billets ? L’avez-vous déjà fait ?



Cyril Cousin : Oui, et pas autant que nous l’aurions souhaité sur l’été 2022, celui de la reprise ou nous avons subi un impact carburant très important, et une forte intensité des capacités sur la route France – Canada.



J’étais assez rêveur quand j’entendais mes collègues me dire "les Antilles, l’Europe ont pris 20 %".



Pour vous donner un exemple, le Paris-Athènes l’été dernier était parfois plus cher que le Paris – Montréal !

Nous n’avons pas réussi à augmenter le prix des billets au niveau requis et où il aurait été raisonnable de les augmenter.



TourMaG.com : À cause de qui ? Des "gros" qui sont aussi sur le marché ?



Cyril Cousin : Il ne faut pas se leurrer, notre position sur le marché n’est pas celle de la compagnie nationale.



On ne peut pas se permettre de décrocher par rapport à Air France, qui n’a pas augmenté ces billets.



Je précise cependant que dans le sens Canada-France, il a été possible de vendre plus cher ce qui nous a partiellement aidés sur 50 % des recettes.



Par contre cet hiver, ça y est, il y a une augmentation des tarifs qui est de l’ordre de 10 à 15 %. C’est limite suffisant, mais nous avons désormais des appareils plus efficients. L’A321LR c’est quand même 17 % de consommation en moins qu’un A330, ce qui rend l’équation plausible.



TourMaG.com : Le marché ‘France’ est-il le plus gros marché européen ?



b[Cyril Cousin : Oui, en effet. La France, c’est 25 % des capacités de la compagnie en été. C’est 50 % de capacité de plus que le Royaume-Uni qui est le second marché en Europe.



Ensuite suivent l’Italie et l’Espagne puis les pays dont je m’occupe, les Pays-Bas et la Belgique.