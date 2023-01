Air Transat : Paris-Québec et Marseille, bientôt prolongées l'hiver ? 🔑

Avec l’allongement de la saisonnalité au-delà des mois d’été et des vols directs, Air Transat espère bien attirer et faciliter les séjours au Canada durant l’hiver pour la clientèle des provinces françaises.



"Nous avons des liens très serrés avec "Destination Canada"et l’alliance de l’industrie touristique du Québec, des partenaires de longue date avec lesquels nous travaillons en continue pour promouvoir la destination en hiver" nous a précisé Joseph Adamo.



"Nous opérons aussi des vols entre Paris et Québec l’été, mais qui sait si un jour nous ne prolongerons pas la saison en hiver ? Il y a tant de belles choses à voir ici" nous a-t-il également laissé entendre.



Le Canada en hiver, ce sont de magnifiques paysages de forêts enneigées que l’on peut parcourir en motoneige, en raquette ou même en traineau tirés par des chiens. On est au cœur d’une nature magnifique avec de grands espaces radicalement différents de ce à quoi ils ressemblent en été.



À motoneige, ou glissant derrière les chiens, les promenades sont magnifiques et nous plongent dans l’univers de Jack London et son "appel de la forêt".



Après, la balade, rien de tel qu’un plat roboratif : La "poutine".



Dans cette région et contrairement à ailleurs, ce nom est synonyme de réconfort. C’est le plat emblématique de la cuisine québécoise composé dans sa recette classique, de trois éléments : des frites, du fromage et de la sauce...



Un plaisir que de s’en régaler comme nous l’avons fait dans une petite brasserie avec une bière locale et quand les activités de la journée ont creusé les estomacs.



Notre poutine était agrémentée de jambon et s’appelait donc "la poutine cochonne…"



Des traditions aussi et notamment la "pêche blanche", la pêche sous la glace en creusant un trou ou, comme nous l’avons vu, en louant une petite cabane chauffée par un poêle et ou le trou se trouve à l'intérieur. C’est parfois un véritable village édifié qui renait chaque année sur la glace comme à Sainte-Anne-de-la-Pérade entre Montréal et Québec.



Spectacle incroyable que cet éphémère village sur un affluent gelé du fleuve Saint Laurent, avec plus de 450 chalets de pêche. Le plus grand du pays !



L’hiver au Canada est une très belle expérience.