Air Transat : notre programme de vols pour l’été 2024 !

Air Transat poursuit l’amélioration de son offre en augmentant le nombre de fréquences hebdomadaires afin d’offrir à sa clientèle une plus grande flexibilité pour leurs voyages.



« En renforçant nos fréquences au départ de la France, un de nos marchés porteurs, en diminuant la saisonnalité de nos opérations et en ajoutant une fréquence hebdomadaire au départ de Bruxelles, nous nous positionnons solidement pour augmenter notre part de marché, souligne Cyril Cousin, Directeur France et Benelux d’Air Transat. Nous sommes déterminé.es à offrir davantage d’options à nos voyageurs et voyageuses, à poursuivre notre croissance et à investir dans la qualité de notre service en vol, qui fait notre renommée depuis maintenant plus de 35 ans ».



À destination de Montréal, la compagnie aérienne proposera au plus fort de la saison 55 vols directs par semaine depuis la France, ainsi que 4 depuis la Belgique. Cela permettra, entre autres, d’assurer une présence quotidienne depuis Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris.

Du côté de la ville de Québec, la compagnie bonifie d’une fréquence supplémentaire son service au départ de la Ville Lumière, portant à quatre le nombre de vols directs offerts chaque semaine.