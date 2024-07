HDE Voyages : Saint-Pierre-et-Miquelon, porte d'entrée de l'Est canadien 🔑

Ce vol se remplit très rapidement, mais nous espérons que la liaison se développera avec plus de rotations. Actuellement, il y a une rotation par semaine sur une période limitée. Cela place Saint-Pierre-et-Miquelon à seulement 4h30 de vol de Paris, une distance relativement courte

Pour les touristes, il n'est pas nécessaire de disposer d'un véhicule sur l'archipel, car tout est facilement accessible à pied ou en taxi.

Pour les Français, un vol direct permet de relierde juin à septembre.Bien que le nombre de vols, HDE Voyages aimerait que les capacités aériennes s'étoffent sur une période plus large : "." nous détail Patricia.Autre possibilité pour rejoindre la Collectivité d'outre-mer française, passer via Montréal.Depuis trois ans, il est également possible de relier en 1h30 en ferry Saint-Pierre et Terre-Neuve (transport de voitures et de passagers)." nous précise la directrice de l'agence.Cette amélioration des liaisons maritimes a considérablement facilité les visites pour les Canadiens, qui constituent actuellementBien que Saint-Pierre-et-Miquelon soit encore une, l'agence espère attirer davantage de visiteurs européens à l'avenir.