Aérien : Saint-Pierre-et-Miquelon se rapproche de la métropole !

Ces nouvelles liaisons, qui s'inscrivent parfaitement dans les échanges de coopération régionale menés depuis plusieurs mois, vont permettre d’accélérer le désenclavement du territoire et d’améliorer la continuité territoriale avec l'hexagone, tout en renforçant l'ancrage de l'archipel dans son environnement régional.

L'aéroport de Saint John’s est le plus proche de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu'un vol de 40 minutes dessert l'archipel tricolore. Dans le même temps, Westjet va réactiver la ligne entre Halifax et Paris, du 16 mai au samedi 25 octobre 2025, au rythme de 4 vols par semaine.Deux aéroports permettant d'éviter un passage par Montréal, plus éloigné de celui de Saint-Pierre Pointe-Blanche.Ainsi, grâce à seulement 6 heures de vol et deux avions, les voyageurs pourront découvrir le "caillou", le surnom de ce territoire. La préfecture a aussi communiqué sur la nouvelle.Une manière aussi de développer le tourisme dans cette région du monde.