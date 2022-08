Voyages hors saison : Dubrovnik, intemporelle…

Elle s’en serait sans doute bien passée. En s’installant dans les remparts de Dubrovnik, les acteurs de la série culte Game of Thrones ont dès la saison 2 (re)encensé une cité qui n’en avait nul besoin. Imaginez… En plein été, jusqu’à sept navires de croisière accostent le même jour au port, situé à 15 mn de bus de la vieille ville.



Aux milliers de croisiéristes s’ajoutent les touristes venus en voiture et en avion, parmi lesquels on compte depuis 2012 les fans de Game of Thrones. Rien qu’à voir le nombre de boutiques et de circuits dévolus à la série, on mesure à quel point le commerce a pris le pas sur le patrimoine…



On aime trop Dubrovnik pour supporter un tel déferlement. Cette ville joyau de l’Adriatique est une amante si belle qu’elle croule sous des soupirants aveuglés jusqu’à en oublier son caractère. Si l’on insiste tant sur ce sur-tourisme, ce n’est pas pour dissuader le voyageur de s’y rendre.



Au contraire, c’est pour le convaincre de venir… mais hors saison. En automne, par exemple, quand la noria des bateaux s’est calmée, que les avions low cost sont rentrés au bercail et que le pavé luisant des vieilles rues retrouve enfin sa sérénité. Alors, Dubrovnik resplendit. Alors, l’Histoire reprend possession des lieux…