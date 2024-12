2024, la frénésie du luxe en cinq points

Jadis, les voyageurs à fort pouvoir d'achat escomptaient trouver, sous toutes les latitudes, à peu près les même standards de confort et le même niveau de prestations, somme toute assez classiques.Rien de tel aujourd'hui.Les uns restent attachés à un luxe somme toute assez conventionnel, d'autres sont en quête d'un luxe plus décontracté (mais pas moins sophistiqué ni moins cher), d'autres adorent le "bling-bling" que, d'autres, justement abhorrent, préférant les hébergements qui ont le parfum de l'authenticité voire d'une sobriété très très... travaillée.Face à une clientèle de plus en plus exigeante, et aussi plus jeune que sa clientèle traditionnelle,Certes, l’impact de l’écoresponsabilité, la quête d’expériences uniques et personnalisées (nous y reviendrons ci-après), ainsi que l’intégration de l’innovation technologique, notamment via l’IA et le métavers, sont autant de défis cruciaux à relever pour garantir leur positionnement et leur attractivité. Il n'en reste pas moins que les groupes hôteliers misent sur la(luxe, super- luxe, lifestyle, wellness et durabilité, etc.) pour capter une clientèle en pleine segmentation.. Ainsi, de célèbres marques de biens de luxe (montres, maroquinerie, etc. ) se positionnent de plus en plus dans l'hopitalité de luxe tandis que de grandes chaînes hôtelières -notamment Accor - misent à la fois sur les hôtels haut de gamme, les trains de luxe, les bateaux de luxe voir les voyages en jet.Les investissements pour capter cette demande sont faramineux, les retombées le seront aussi si les offres sont bien calibrées.