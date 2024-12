Le luxe, Fluctuat Nec Mergitur ? [ABO]

Pour autant,En clair,, plus bling-bling ici, ailleurs plus discret.Elles varient aussi- les digital natives étant, par exemple, plus décontractés que leurs aînés -, et aussi selon les circonstances : les besoins ne sont pas les mêmes selon que l'on voyage pour affaires, en couple, en famille ou entre amis.. La clientèle aisée a des exigences bien plus vives en matière deet de. Plus étonnant encore, ces deux domaines deviennent des centres de profit pour les opérateurs !Enfin,, jusqu'à devenir primordiale.Pour continuer à prospérer,. Beaucoup le sont déjà, car les investisseurs sont aussi impitoyables que les marchés boursiers et... les clients. En témoignent les efforts pour relifter, voire carrément "rebrander", des marques qui ont un peu vieilli.