Le Château de Fiac, unique adresse de The Pavilions Hôtels & Resorts en France

La pièce incontournable de la bâtisse resteen bois ornée d’une collection de près 400 tableaux.Au rez-de-chaussée,d’une trentaine de couverts, accueille ses convives en toute intimité dans ses salons intérieurs et sur sa terrasse. Le Chef John Courtis propose une cuisine délicate et raffinée autour de produits locaux et de saison.À partir du mois de mai 2024,, et ce, tout au long de la période estivale !Situé à 45 minutes de Toulouse, le Château de Fiac invite au lâcher-prise.(un à 10°C et un à 40°C),... un espace Spa REVIVO de 200 m2 avec vue sur le parc occupe tout le rez-de-jardin du lieu.5 cabines de soins dont une duo, des ateliers yoga quotidiens, des cours de pilates et une palette d’activités et soins bien-être viennent compléter l’offre. Pour ses modelages, et soins du visage ou du corps, le spa utilise les produits Thalgo et Ella Baché.Réservée exclusivement aux clients de l’hôtel,, chauffée d’avril à novembre, vient s’ajouter à l’offre 100% wellness.Le Château de Fiac est l’unique hôtel du Groupe The Pavilions Hotels & Resorts en France.Ce groupe hôtelier de luxe a été fondé en 2000 par Gordon Oldham, avocat, entrepreneur, aventurier et philanthrope anglais et possède 12 établissements hôteliers en Asie et en Europe (Bali, Phuket, Amsterdam, Rome, Madrid...).