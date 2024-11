SVM Affaires : "des outils technologiques associés à des agents experts"

Bien avant que Selectour ne le référence en 2023, SVM Affaires travaillait déjà avec CDS Groupe, dès 2018. C’est une solution pertinente pour répondre aux besoins de nos clients en termes d’hôtellerie. L’accord avec Selectour n’a fait que renforcer cette relation.



L’hébergement demeure un sujet complexe. Beaucoup de voyageurs se débrouillent encore par eux-mêmes pour réserver un hôtel, en dehors des canaux officiels. Chacun a ses pratiques, ses établissements préférés, ses sites de réservation, ses tarifs plus ou moins négociés…



CDS Groupe nous permet de mieux capter les dépenses hôtelières de nos clients. Les enjeux sont nombreux : simplification et automatisation des paiements pour la comptabilité, centralisation du reporting pour que le service achats puisse avoir une réelle visibilité des dépenses et in fine, permettre un meilleur pilotage des dépenses.



Il faut réaliser un important travail de pédagogie et de communication auprès des entreprises pour les inciter à davantage utiliser cet outil, que nous réalisons en collaboration avec les équipes de CDS Groupe.

S’ils existent, c’est qu’ils répondent à un besoin. Chacun a son positionnement et nous ne les considérons pas comme un danger. Au contraire, cela nous force à innover; dans notre positionnement marketing mais aussi dans les outils que nous fournissons aux entreprises.



Il nous faut être toujours plus pertinent en digitalisant notre offre tout en gardant ce qui fait notre âme et notre force, à savoir la qualité de service. Car chaque scénario de voyage est différent, exige des experts en tarification pour optimiser les déplacements les plus complexes, gérer les aléas et les après-ventes.



La technologie ne répond pas à tous les besoins. Un agent de voyage sera toujours attentif à ce qu’un voyageur rentre satisfait de son déplacement professionnel. À ce titre, SVM Affaires s’attache à maintenir une forte culture d’entreprise, au service de la satisfaction clients.