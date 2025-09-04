Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO]

TourMaG - Quel bilan faites-vous de l'année 2025 ?
Julien Hamon : 2025 ressemble beaucoup à 2024. Nous clôturerons nos comptes dans un mois et devrions être en ligne avec nos prévisions. Une incertitude demeure toutefois : l’impact des grèves et blocages annoncés en septembre.
Les mouvements sociaux et l’agenda politique peuvent influencer la fin de notre exercice comme le début du suivant. Nous restons donc vigilants.
En 2024, le volume d’affaires sur la partie voyages s’élevait à 115 millions d’euros. En 2025, nous devrions rester sur ce même niveau, voire enregistrer une légère progression.
Groupe Le Vacon : dans le TOP 20 des agences affaires
TourMaG - Comment se répartissent les différentes activités : business travel, tourisme...
Julien Hamon : Le voyage d’affaires représente 35 % du volume global, ce qui nous place parmi les vingt premières agences affaires en France.
Le tourisme, qui regroupe notre activité de tour-opérating (Voyages Internationaux et Decoov) ainsi que celle de nos agences, pèse pour 43 % de notre volume.
La branche Groupes compte pour 20 %, tandis que Visages du Monde Sport représente 2 %.
TourMaG - Quid de l'activité du réseau d'agences Visages du Monde ?
Julien Hamon : Nous restons sur la même tendance que l’an dernier. Le périmètre de notre réseau n’a pas évolué : Visages du Monde compte 40 agences (Selectour et Havas, ndlr).
Nous souhaitons continuer à travailler dans ce cadre. La rénovation de nos agences se poursuit à un rythme de deux à trois points de vente par an. C’est un vrai atout pour nos équipes, nos clients et pour renforcer notre image auprès de nos partenaires comme de l’extérieur.
Je n’ai pas de statistiques démontrant qu’une rénovation multiplie le chiffre d’affaires, mais cela crée une véritable dynamique.
La satisfaction de notre clientèle atteint une note moyenne de 4,78 sur 5. La qualité de service demeure l’un des piliers de l’entreprise et une de nos priorités.
TourMaG - Sur la partie Groupes, vous avez renforcé vos équipes ?
Julien Hamon : Effectivement, nous poursuivons notre développement sur les Groupes et les collectivités. Dans ce cadre, nous avons renforcé nos équipes commerciales à Angers et à Pau.
TourMaG - Concernant le tour-opérating, quelles sont les nouveautés ?
Julien Hamon :La brochure Voyages Internationaux paraîtra la première semaine d’octobre. La marque fêtera ses 40 ans en 2026 et nous prévoyons de mener plusieurs opérations tout au long de l’année.
Concernant Decoov, notre marque spécialiste (Italie, Amérique latine, Amérique du Sud), nous travaillons à nous projeter sur de nouvelles destinations. Il est toutefois encore un peu tôt pour en dire davantage.
Sur 2026, "nous restons très attentifs"
TourMaG - Sur le voyage d'affaires la concurrence est importante, comment faites-vous la différence ? Il y a des enjeux technologiques importants également, il faut rester à la page, si l'on peut dire.
Julien Hamon : Ce secteur reste exigeant et complexe, mais notre qualité de service, qui constitue l’une de nos forces, répond pleinement aux besoins des entreprises que nous accompagnons.
Le bouche-à-oreille de nos clients demeure notre meilleur atout. Il valorise le travail des équipes et confirme le sérieux de notre suivi.
De nouveaux acteurs apparaissent sur le marché, mais nous restons vigilants : nous n’évoluons pas sur le même créneau.
La technologie s’inscrit dans l’ensemble des services que nous proposons. Nos outils digitaux sont performants et efficaces, mais ils ne remplacent pas tout.
TourMaG - Vous êtes plutôt optimiste pour 2026 ?
Julien Hamon : Comme je l’ai indiqué précédemment, le mois de septembre pourrait conditionner une partie de l’exercice. Nous resterons donc très attentifs.
