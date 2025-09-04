Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO]

TourMaG - Sur le voyage d'affaires la concurrence est importante, comment faites-vous la différence ? Il y a des enjeux technologiques importants également, il faut rester à la page, si l'on peut dire.



Julien Hamon : Ce secteur reste exigeant et complexe, mais notre qualité de service, qui constitue l’une de nos forces, répond pleinement aux besoins des entreprises que nous accompagnons.



Le bouche-à-oreille de nos clients demeure notre meilleur atout. Il valorise le travail des équipes et confirme le sérieux de notre suivi.



De nouveaux acteurs apparaissent sur le marché, mais nous restons vigilants : nous n’évoluons pas sur le même créneau.



La technologie s’inscrit dans l’ensemble des services que nous proposons. Nos outils digitaux sont performants et efficaces, mais ils ne remplacent pas tout.