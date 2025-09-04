TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO]

L'interview de Julien Hamon, directeur général du groupe Le Vacon


Julien Hamon, directeur général du groupe Le Vacon dresse le bilan de l'année 2025. L'exercice devrait s'inscrire dans la lignée de 2024 avec volume d’affaires autour de 115 M€. Entre voyages d’affaires, tourisme et groupes, l'entreprise poursuit ses projets, tout en restant attentive aux incertitudes liées à la rentrée de septembre.


Rédigé par le Jeudi 4 Septembre 2025

Julien Hamon, directeur général du Groupe Le Vacon - Photo Le Vacon
Julien Hamon, directeur général du Groupe Le Vacon - Photo Le Vacon
IFTM TourMaG Party
TourMaG - Quel bilan faites-vous de l'année 2025 ?

Julien Hamon : 2025 ressemble beaucoup à 2024. Nous clôturerons nos comptes dans un mois et devrions être en ligne avec nos prévisions. Une incertitude demeure toutefois : l’impact des grèves et blocages annoncés en septembre.

Les mouvements sociaux et l’agenda politique peuvent influencer la fin de notre exercice comme le début du suivant. Nous restons donc vigilants.

En 2024, le volume d’affaires sur la partie voyages s’élevait à 115 millions d’euros. En 2025, nous devrions rester sur ce même niveau, voire enregistrer une légère progression.


Groupe Le Vacon : dans le TOP 20 des agences affaires

TourMaG - Comment se répartissent les différentes activités : business travel, tourisme...

Julien Hamon : Le voyage d’affaires représente 35 % du volume global, ce qui nous place parmi les vingt premières agences affaires en France.

Le tourisme, qui regroupe notre activité de tour-opérating (Voyages Internationaux et Decoov) ainsi que celle de nos agences, pèse pour 43 % de notre volume.

La branche Groupes compte pour 20 %, tandis que Visages du Monde Sport représente 2 %.

TourMaG - Quid de l'activité du réseau d'agences Visages du Monde ?

Julien Hamon : Nous restons sur la même tendance que l’an dernier. Le périmètre de notre réseau n’a pas évolué : Visages du Monde compte 40 agences (Selectour et Havas, ndlr).

Nous souhaitons continuer à travailler dans ce cadre. La rénovation de nos agences se poursuit à un rythme de deux à trois points de vente par an. C’est un vrai atout pour nos équipes, nos clients et pour renforcer notre image auprès de nos partenaires comme de l’extérieur.

Je n’ai pas de statistiques démontrant qu’une rénovation multiplie le chiffre d’affaires, mais cela crée une véritable dynamique.

La satisfaction de notre clientèle atteint une note moyenne de 4,78 sur 5. La qualité de service demeure l’un des piliers de l’entreprise et une de nos priorités.

A lire aussi : Visages du Monde : "2024 sera une bonne année"

TourMaG - Sur la partie Groupes, vous avez renforcé vos équipes ?

Julien Hamon : Effectivement, nous poursuivons notre développement sur les Groupes et les collectivités. Dans ce cadre, nous avons renforcé nos équipes commerciales à Angers et à Pau.

TourMaG - Concernant le tour-opérating, quelles sont les nouveautés ?

Julien Hamon :La brochure Voyages Internationaux paraîtra la première semaine d’octobre. La marque fêtera ses 40 ans en 2026 et nous prévoyons de mener plusieurs opérations tout au long de l’année.

Concernant Decoov, notre marque spécialiste (Italie, Amérique latine, Amérique du Sud), nous travaillons à nous projeter sur de nouvelles destinations. Il est toutefois encore un peu tôt pour en dire davantage.

Sur 2026, "nous restons très attentifs"

TourMaG - Sur le voyage d'affaires la concurrence est importante, comment faites-vous la différence ? Il y a des enjeux technologiques importants également, il faut rester à la page, si l'on peut dire.

Julien Hamon : Ce secteur reste exigeant et complexe, mais notre qualité de service, qui constitue l’une de nos forces, répond pleinement aux besoins des entreprises que nous accompagnons.

Le bouche-à-oreille de nos clients demeure notre meilleur atout. Il valorise le travail des équipes et confirme le sérieux de notre suivi.

De nouveaux acteurs apparaissent sur le marché, mais nous restons vigilants : nous n’évoluons pas sur le même créneau.

La technologie s’inscrit dans l’ensemble des services que nous proposons. Nos outils digitaux sont performants et efficaces, mais ils ne remplacent pas tout.

Autres articles
TourMaG - Vous êtes plutôt optimiste pour 2026 ?

Julien Hamon : Comme je l’ai indiqué précédemment, le mois de septembre pourrait conditionner une partie de l’exercice. Nous resterons donc très attentifs.

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 351 fois

Tags : julien hamon, le vacon, visages du monde
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Rachat Cap Estel par la famille Arnault : "La transaction s'est faite à deux fois le tarif usuel" [ABO]

Rachat Cap Estel par la famille Arnault : "La transaction s'est faite à deux fois le tarif usuel" [ABO]

Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO] Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO]

Naar Voyages : des acquisitions de TO en France et en Europe ? [ABO] Naar Voyages : des acquisitions de TO en France et en Europe ? [ABO]

A Bali, l'étonnante saga hôtelière d'Alban Kibarer [ABO] A Bali, l'étonnante saga hôtelière d'Alban Kibarer [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO] Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO]

Etats-Unis : il était une fois l’Amérique Etats-Unis : il était une fois l’Amérique

ANA
Dernière heure

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes

Rachat Cap Estel par la famille Arnault : "La transaction s'est faite à deux fois le tarif usuel" [ABO]

Groupe Le Vacon : "2025 ressemblera beaucoup à 2024" [ABO]

Formalités de voyage : ce qui change pour les Français !

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

GOLF PLUS VOYAGES - Conseiller spécialisé Voyages sur-mesure expérimenté H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute

L’été 2025 des villages vacances : fidélité, fraîcheur et réservations de dernière minute
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes
Production

Production

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025
AirMaG

AirMaG

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong
HotelMaG

Hébergement

En France, le groupe Radisson met le turbo

En France, le groupe Radisson met le turbo
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias