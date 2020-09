Visages du Monde crée deux nouveaux départements Sports et Séminaires

Quant aux séminaires, l'entreprise souhaite proposer une offre structurée.



"Visages du Monde a déjà répondu à certaines demandes mais le but est désormais c'est d'afficher davantage ces deux compétences, nous faire connaître auprès de nos clients et des entreprises de la région" nous explique Grégory Bot qui a été recruté pour diriger ces deux nouvelles activités.



Ce dernier a créé et développé, depuis 2006, l’agence événementielle YDEOS, spécialisée dans l’organisation d’événements (Corporate et sportifs) et les Relations Publiques : « Le sport est un formidable outil de communication et de fidélisation pour les entreprises. Nous avons une place à prendre à l’Ouest de la France.



La proximité et la réactivité sont les valeurs importantes sur lesquelles nous comptons nous appuyer pour fidéliser nos clients. »



Alors que le contexte liée à l'épidémie de coronavirus pourrait freiner les ardeurs des professionnels du tourisme, Visages du Monde fait le choix de se tourner vers l'avenir pour transformer l'essai.