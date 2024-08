Visages du Monde : "2024 sera une bonne année" 🔑

Nous voulons encore développer le segment groupes, notamment sur des zones où nous sommes encore peu présents.



Nous recherchons des commerciaux à Pau notamment et nous sommes ouverts aux opportunités.

Nous avons plusieurs postes Ă pouvoir Ă Coutances en Normandie ou encore Ă Saint-Brieuc en Bretagne. Aujourd'hui nous continuons d'harmoniser l'ensemble de nos points de vente.



Nous venons de terminer une 3e rénovation pour que les agences soient plus adaptées à la clientèle, plus modernes et accueillantes.

L'exercice se termine le 30 septembre 2024. Nous devrions enregistrer une croissance de 20% en départs. Nous sommes dans la tendance du marché.



D'octobre 2023 à fin mars 2024, nous avons réalisé des chiffres jamais atteints. A partir d'avril, il y a eu un tassement qui s'est poursuivi, en mai et juin. En revanche, en prises de commandes, juillet et août correspondent à nos attentes et à nos objectifs.



Nous pouvons espérer que septembre s'inscrive dans cette tendance et vienne compléter les ventes pour l'hiver. Nous engrangeons de beaux dossiers sur l'Ile Maurice, la Polynésie, l'Amérique Latine avec des dossiers assez conséquents. Cela démontre une véritable envie de partir au soleil.