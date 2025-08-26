TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Salt Lake City organise un webinaire pour faire découvrir la capitale de l’Utah

Un rendez-vous pour les pros du voyage


Pour la deuxième fois cette année, Visit Salt Lake invite les professionnels du tourisme à explorer les atouts de Salt Lake City lors d’un webinaire organisé par Blossom Travel Marketing.


Rédigé par le Vendredi 29 Août 2025

Visit Salt Lake invite les professionnels du tourisme à explorer les atouts de Salt Lake City - Depositphotos/com @sepavone
DITEX
Mardi 9 septembre 2025 à 11h30, Blossom Travel Marketing organise un deuxième webinaire consacré à Salt Lake City, la capitale de l’Utah.

Destiné aux agents de voyages, tour-opérateurs et spécialistes des États-Unis, l’événement sera animé par Marie Loyola et Léa Pinglot, fondatrices de l’agence française représentant Visit Salt Lake.

Salt Lake City, incontournable lors d’un road trip dans l’Ouest américain, séduit par son offre variée tout au long de l’année.

Capitale cosmopolite, elle propose un mix entre escapades urbaines et aventures en pleine nature.

Musées, sites historiques et culturels et street art font de la ville une escale idéale pour enrichir un itinéraire dans l’Ouest américain.

Lire aussi : Etats-Unis : il était une fois l’Amérique

Au programme du webinaire Salt Lake City

Pendant 30 minutes, les participants auront l’occasion de plonger au cœur de Salt Lake City et de découvrir ses expériences incontournables, entre aventures en plein air, richesses culturelles et gastronomie locale.

Le webinaire présentera également les nouveautés hôtelières de la ville ainsi que des conseils et outils pratiques pour intégrer Salt Lake City dans les offres et itinéraires.

Les professionnels du tourisme peuvent s’inscrire dès maintenant.

Lire aussi : Train : le Canyon Spirit fera escale à Salt Lake City


