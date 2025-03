Train : le Canyon Spirit fera escale à Salt Lake City

Les passagers profiteront de voitures panoramiques équipées de toits en verre et de plateformes d’observation extérieures, offrant une immersion inégalée au cœur des paysages majestueux de l’Ouest américain

Lepropose une expérience immersive à bord de voitures panoramiques, équipées de toits en verre et de plateformes d’observation extérieures. Ce nouveau segment vers Salt Lake City s’inscrit dans la continuité de l’offre « Rockies to the Red Rocks », qui relie l’Utah au Colorado. L’intégration de Salt Lake City permet d’enrichir le voyage de découvertes culturelles et urbaines. Les passagers pourront explorer des lieux comme leLa ville propose également une scène brassicole dynamique, une offre gastronomique variée, et une programmation culturelle ponctuée de matchs NBA et de festivals. Le communiqué précise : «. »Par ailleurs,valorise sonà travers l’ouverture de l’hôtel Asher Adams (Autograph Collection), inauguré fin 2024. Installé dansdatant de 1909, cet établissement de 225 chambres et 13 suites rend hommage à l’histoire des voyages en train. Le centre-ville accueille aussi les hôtels Le Méridien et Element, ouverts fin 2022, dotés de restaurants et rooftops, ainsi que le Hyatt Regency, dont les baies vitrées XXL offrent une vue sur la ville et les montagnes., rénové fin 2023, conserve quant à lui ses éléments architecturaux d’origine, comme le sol en marbre et les guichets historiques.