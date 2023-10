Voyage en Français poursuit sa conquête des USA

Cette initiative a été fortement sollicitée non seulement par nos clients, mais aussi par tous nos partenaires BtoB, y compris des agences de voyages et des tour-opérateurs.



Le BtoB représente 35% de notre activité,

L'activité a super bien repris, nos chiffres sont même meilleurs qu’en 2019.



Selon les prévisions, nous devrons enregistrer environ 25 000 voyageurs sur nos 9 destinations, contre 21 000 en 2019,

Les groupes sont limités à 12 participants, afin d'offrir la meilleure expérience possible. De plus, il est possible de privatiser une balade guidée." nous explique Alexandre Vendé, le fondateur et CEO de Voyage en français.L'agence a retrouvé des couleurs après quelques exercices compliqués en raison des restrictions imposées aux voyageurs entre les USA et la France.Durant la crise sanitaire, le fondateur de Voyage en Français en avait profité pour lancer des agences à Bordeaux, Barcelone et Rome, afin de garder le lien avec sa communauté et les voyageurs." se félicite Alexandre Vendé.