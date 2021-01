Voyage en Français : après Bordeaux, la start-up s'exporte à Barcelone et bientôt Rome !

TourMaG.com - Vous avez agi par opportunité ou c'était une verticale à laquelle vous pensiez avant le virus ?



Alexandre Vendé : C'était dans un coin de ma tête depuis un moment.



Sur les Etats-Unis nous couvrions déjà 6 villes américaines, les plus importantes destinations pour les touristes francophones. Derrière il ne restait plus que la Nouvelle-Orléans à ouvrir, pour boucler la boucle.



La covid a permis de prendre un virage plus rapide sur l'Europe, maintenant l'idée est de s'ancrer sur ce terrain de jeu. Il n'y a pas une concurrence féroce dans toutes les villes européennes, l'idée maintenant reste de se développer en Europe.



Je pense que ces destinations, malgré la crise, resteront accessibles même en avion.



TourMaG.com - Qu'apporte justement Voyage en Français sur des destinations aussi connues des touristes ?



Alexandre Vendé : Quand j'ai lancé le projet à New York à la base c'était de faire visiter les quartiers connus, comme Harlem ou de Brooklyn avec une grille de lecture locale.



Mettez un touriste français dans ces lieux, il ne saura pas quoi faire et partira au bout de 20 min. L'idée étant de faire découvrir ces endroits avec un Français expatrié.



Avec Barcelone, je duplique le format. Nous voulons faire découvrir des incontournables et des lieux plus méconnus. Par exemple, dans le Gotico qui est le cœur historique grandement fréquenté par les touristes, il y a plein de choses à voir et découvrir.



Nous allons faire découvrir l'envers du décor et Barcelone autrement, avec un guide qui doit être comme un ami. Les visites sont très sympas et conviviales, toujours en petit groupe.



Je peux déjà vous dire qu'il y aura une visite "street art" de Barcelone, il y a une richesse incroyable à ce niveau. Nous voulons que les voyageurs aient des petites adresses et aillent dans des lieux où ils n'ont pas l'habitude d'aller.



TourMaG.com - Comment se passe le recrutement des guides ? Car vous parlez de Français expatriés, mais si je comprends bien à la base, ce ne sont pas des professionnels du tourisme.



Alexandre Vendé : Non, sauf à Rome, où j'ai dû recruter une personne avec la licence de guide.



En Italie, le tourisme est très structuré, pour toutes les visites guidées, il est nécessaire d'avoir une licence, ce qui n'est pas le cas en France ou ailleurs. Depuis le début de Voyages en Français, j'ai recruté 50 personnes et sur celles-ci seulement quatre étaient des guides.



La plupart du temps, comme à Barcelone avec Jérémy et Salomé, nous recrutons des gens qui faisaient visiter la ville à la famille et aux amis, mais qui souhaitaient pourquoi pas en vivre.



Après le recrutement, nous les formons, grâce à notre guide professionnelle qui vit sur Bordeaux.