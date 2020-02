Voyager avec un bébé à l’autre bout du monde c’est possible... ils l'ont fait ! Amandine Deslangles et Clément Pilchen (Échappée Australe)

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Les deux fondateurs d'Échappée Australe se sont envolés pour l'Afrique du Sud et se sont offerts un fabuleux road trip le long de la Garden Route (la route des jardins) avec leur bébé de 9 mois. Pour aider d'autres parents à oser les voyages à l'autre bout du monde, ils partagent leur expérience et livrent de bons conseils.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 13 Février 2020

Voyager avec un bébé de moins de 2 ans, un rêve impossible ?



De nombreux parents n'osent même pas y songer ! D'autres renoncent à des envies de vacances à l'étranger en ayant peur que cela soit trop risqué ou trop difficile à organiser.



Pourtant, les bébés sont de véritables globe-trotteurs ! En prenant un minimum de précautions, toute la famille peut s'offrir de formidables moments d'évasion, vivre des expériences insolites et intenses, partager de précieux instants de complicité et élargir son horizon.



Amandine Deslangles et Clément Pilchen, sont les créateurs d'Échappée Australe en 2015, un nouveau concept d'agence de voyages spécialisée dans l'Afrique Australe, sans intermédiaires, en direct avec les logements, les guides locaux, etc.), sur mesure.



En Février 2019, Amandine met au monde une petite Mavis. Se pose alors la question de savoir s'ils peuvent ou non profiter d'une opportunité de partir avec elle en déplacement en Afrique du Sud. Le bébé a 8 mois et les deux globe-trotters décident de sauter le pas et de montrer ce qu'il est possible de faire avec un bébé en voyage. Témoignage.



"Nous sommes partis en Afrique du Sud avec notre fille qui avait 8 mois. Nous avons déjà pu montrer à nos voyageurs et aux personnes qui nous suivent que l'Afrique du Sud et les pays limitrophes souffrent d'une image biaisée et qu'il n'est pas si dangereux que ça de s'y rendre.



Le défi était cette fois de montrer qu'il n'y a pas de problème à y voyager avec un bébé et que cela lui est même bénéfique..."

Choisir un itinéraire adapté Nous avons fait le choix de rester le long de la route des jardins (de Cape Town à Port Elizabeth) pour plusieurs raisons.



Tout d'abord, il n'y a aucun risque de paludisme et les infrastructures sont excellentes au besoin : clinique privée, pharmacie et supermarché dans toues les villes. En cas de besoin, tout se trouve sur place. Les routes sont en très bon état.



Enfin, lors de l'été austral, la météo est agréable est permet de profiter des activités en extérieur. Nous avons même pu faire deux petits safaris pour qu'elle voit les zèbres et les éléphants.

S'adapter à son enfant Voyager avec un bébé nécessite de s'adapter à son rythme. Vous n'allez pas découvrir le pays de fond en comble.



L'objectif est que bébé s'épanouisse. Nous évitons ainsi les musée et les restaurants trop tard en soirée.



Nous optons principalement pour des activités à la plage, nature et animaux. La durée des activités n'est jamais très longue mais notre fille découvre de nouveaux environnements. Nous la voyons heureuse.

Pourquoi voyager avec bébé Notre bébé est revenu changé de ce voyage. Avant, elle pleurait lorsqu'il y avait du monde, même en famille.



En Afrique du Sud, il s'est passé quelque chose, notamment avec les "mamas" africaines. Elles portaient notre fille dans les logements où nous séjournions et elle riait beaucoup.



Elle s'est ouverte aux autres et depuis ce voyage, elle est devenue très sociable. Sa curiosité a également grandit et nous avons vu une évolution : elle s’intéresse à tout !



Lors de ce voyage, tout s'est bien déroulé. A l'aéroport, nous passons par les files prioritaires. En avion (billet gratuit pour elle), elle a très bien dormis dans son berceau.

Un voyage accessible à tous



Notre enfant n'est pas plus surhumain que ceux des autres. Elle est prématurée (née 2 mois en avance pour 1,790kg), elle a toujours un petit gabarit, elle tombe malade (surtout depuis que nous sommes rentrés en France) comme tous les bébés.



Le seul vrai frein à voyager avec un bébé se trouve dans la tête des parents. Si vous souhaitez découvrir l'Afrique du Sud avec votre bébé, contactez Échappée Australe et nous nous occuperons de tout !



Échappée Australe

www.echappee-australe.com

Tel. 09 77 76 33 03

Facebook : Autour de nous, nous entendons régulièrement que nous avons de la chance de pouvoir voyager avec,notre bébé. Que pour telle ou telle raison, ça n'est pas possible avec le leur.Notre enfant n'est pas plus surhumain que ceux des autres. Elle est prématurée (née 2 mois en avance pour 1,790kg), elle a toujours un petit gabarit, elle tombe malade (surtout depuis que nous sommes rentrés en France) comme tous les bébés.Le seul vrai frein à voyager avec un bébé se trouve dans la tête des parents. Si vous souhaitez découvrir l'Afrique du Sud avec votre bébé, contactez Échappée Australe et nous nous occuperons de tout !Facebook : facebook.com/echappeeaustrale/

Lu 90 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Musée Guggenheim Bilbao : Expo "Olafur Eliasson dans la vie réelle" pour briser la glace... « La Forêt Blanche » : enneigement, ensoleillement et glisse idéale... que demande le peuple ?