Dîner de Gala : Marco Polo réunit une "incroyable dream team" du transport aérien

dream team absolument incroyable

chacun aujourd’hui défend sa propre partie

Avec, comme participants,, directrice générale, d'Air France,[ Jean-Pierre Sauvage,]urlb:https://www.tourmag.com/JEAN-PIERRE-SAUVAGE_a108460.html président du Bar France,président du groupe ADP,, directeur général d'Air Caraïbes / French Bee et, directeur général de l'Aviation Civile, on ne peut pas rêver meilleur plateau pour ce 11e Dîner de Gala du think thank du voyage d'affaires, Marco Polo Une "", selon les mots de Jean-Louis Baroux, président d’APG et expert reconnu du secteur , qui aura la mission d'animer la séance.Comme le dit Jean-Louis Baroux, dans une vidéo de présentation, "".On imagine bien que les conséquences de la guerre en Ukraine feront aussi partie des sujets abordés.Tous les membres de Marco Polo ont répondu présents et lancé des invitations qui seront d’autant plus facilement honorées que le dîner sera préparé par les Chefs du Georges V.