Covid-19 : quel transport aérien dans "le monde d’après" ?

Concernant la fréquentation des vols et la demande de voyages, les participants au débat ne se font que peu de soucis. « Dès que le tourisme est possible, il revient.



Nous l’avons bien vu dans les aéroports du groupe ADP en Turquie cet été », avance Edward Arkwright.



De l’avis général, les voyages deviendront peut-être plus raisonnés : moins nombreux mais plus longs, dans un soucis de conscience environnementale.



« Le trafic VFR revient assez vite, nous l’avons expérimenté après le premier confinement, c’est un besoin essentiel qui reprend tout de suite » , poursuit Anne Rigail. « Le trafic tourisme reprendra ensuite, il est encore trop incertain non pas à cause du virus mais par peur des réglementations trop mouvantes » , ajoute-t-elle.



Le trafic affaires lui devrait mettre plus de temps à reprendre. « Mais nous avons toujours su nous relever de chaque crise : Karachi, Fukushima, le volcan islandais… Et nous tirons à chaque fois des enseignements » , explique Michel Dieleman, à la tête de l’Association française du Travel management (AFTM).



Pour ce dernier, aucun doute non plus : le voyage d’affaires gardera toute sa place dans le monde d’après. « Tout ne peut pas se faire en visio. Le besoin de contact humain reste incontournable ».



De manière générale, les compagnies aérienne et les aéroports ne s’attendent pas à atteindre à nouveau les niveaux de fréquentations pré-crise avant au moins 2024. « Mais cela ne rime à rien de faire des prévisions à la décimale près dans un contexte d’incertitude générale, nous préférons être agiles et nous adapter au jour le jour » , conclut Anne Rigail.