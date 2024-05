"Air France veut se positionner sur le segment Premium" 🔑

Et la première raison pour laquelle nous sommes ici, c’est pour le cinéma. Nous sommes en effet des amoureux du 7e art.



Air France et le cinéma, c’est une histoire liée depuis longtemps. Cela a commencé en 1951 avec la première projection à bord, et aujourd’hui nous avons 35 000 écrans qui volent dans plus de 100 avions long-courriers. Finalement, nous sommes aussi un cinéma géant.



Effectivement c’est aussi pour Air France, la volonté de confirmer son positionnement Premium. La direction qu’a donné Premiumisation », et que nous portons tous les jours dans nos produits, nous l’avons symbolisée avec ce lieu « La Plage ».



Ici nous avons envie que nos canapés soient confortables, à l’image des fauteuils de nos avions, que l’on retrouve l’harmonie de nos cabines.



Nous avons voulu offrir un lieu à l’image de notre ambition et de nos promesses : le confort, la gastronomie, les vins, un service attentionné, etc. Cannes, c’est d’abord le grand festival du cinéma, le rendez-vous annuel au cours duquel le monde entier regarde la croisette.Et la première raison pour laquelle nous sommes ici, c’est pour le cinéma. Nous sommes en effet des amoureux du 7e art.Air France et le cinéma, c’est une histoire liée depuis longtemps. Cela a commencé en 1951 avec la première projection à bord, et aujourd’hui nous avons 35 000 écrans qui volent dans plus de 100 avions long-courriers. Finalement, nous sommes aussi un cinéma géant.Effectivement c’est aussi pour Air France, la volonté de confirmer son positionnement Premium. La direction qu’a donné Benjamin Smith, directeur général d’Air France-KLM de cette «», et que nous portons tous les jours dans nos produits, nous l’avons symbolisée avec ce lieu « La Plage ».Ici nous avons envie que nos canapés soient confortables, à l’image des fauteuils de nos avions, que l’on retrouve l’harmonie de nos cabines.Nous avons voulu offrir un lieu à l’image de notre ambition et de nos promesses : le confort, la gastronomie, les vins, un service attentionné, etc.

Oui, nous sommes partenaires du Festival de Cannes pour la 44e année consécutive !



Et ce partenariat a une empreinte forte sur la sélection de films proposés à bord. Nous mettons bien sûr à l’honneur les films primés, et mettons en avant la richesse du cinéma français.



Nous renouvelons près de 300 films par mois, et proposons en permanence plus de 75 films films français. L’avion est un moment privilégié pour se divertir, et nous voulons offrir à nos clients une offre la plus riche possible.

C’est amusant parce que les deux premiers invités de marque que nous avons eu le plaisir d’accueillir étaient l’actrice Virginie Ledoyenet le Chef colombien Juan Arbelaez, ce qui finalement illustre bien les deux facettes de ce lieu, le cinéma et la gastronomie.



Emmanuelle Beart et Virginie Efira sont aussi venues nous rendre visite.

Absolument, tout le monde peut réserver pour venir déjeuner à La Plage Air France, par internet (site) ou par téléphone.



Il Ă©tait important pour nous que ce lieu soit ouvert.