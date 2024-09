Hcorpo recrute Julien Chambert et signe avec TotalEnergies

Hcorpo (marque du groupe Gekko, filiale du groupe Accor) a été retenue par TotalEnergies %C3%A9lectricit%C3%A9_et_gaz) pour permettre aux clients détenteurs d'une carte Mobility Corporate de réserver et payer leurs chambres d'hôtel dans le cadre de leurs déplacements professionnels.La carte Mobility Corporate fonctionne sur le réseau Mastercard. Les clients de la carte Mobility Corporate accèderont à une interface aux couleurs d'Hcorpo. Les clients de la carte pourront faire leur choix parmi plus de 1,4 million d'hôtels référencés.(Total Cost of Mobility) détaillé et personnalisé grâce à la conjugaison de la puissance de la R&D du groupe Gekko et à la qualité des outils d’aide à la décision délivrés par le portail client Mobility Business de TotalEnergies.