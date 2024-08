Achats hôteliers : les entreprises mettent-elles en place une stratégie ?

Politique hôtelière :

Outils de réservation

Captation des dépenses :

Mesure de la performance :

Ces entreprises représentent 60% des répondants. Les principaux résultats révèlent une adoption accrue de pratiques structurées et stratégiques parmi les entreprises sondées, bien que des optimisations puissent encore être réalisées :une large majorité (87%) des entreprises a intégré un volet spécifique à l’hôtellerie d’affaires dans leur politique voyage, reconnaissant ainsi l'importance de cette dépense.: 94% des répondants disposent d'un Hotel Booking Tool (HBT), soulignant la tendance à la digitalisation et à l'optimisation des processus de réservation.78% des entreprises enregistrent un taux de captation des dépenses hôtelières supérieur à 40%, démontrant une adhésion acceptable aux systèmes mis en place, bien que des optimisations restent particulièrement nécessaires.- Programmes hôtels négociés : 96% des entreprises ont mis en place des programmes hôtels avec des accords négociés, témoignant d'une approche proactive pour obtenir des tarifs avantageux et des services personnalisés. En revanche, les négociations se concentrent sur un nombre plus restreint d'hôtels, choisis pour leur importance stratégique.la conformité à la politique de voyage des entreprises (PVE) et l’anticipation des réservations sont les éléments les mieux suivis par les entreprises (60%), tandis que le taux de satisfaction des voyageurs et le taux d’incident sont les critères les moins analysés (22%). RSE : seulement 36% des entreprises prennent en compte les normes RSE lors du sourcing hôtelier, indiquant une marge de progression significative dans l’intégration de la responsabilité sociale des entreprises dans les achats hôteliers.