A. Rodriguez (HCorpo) : "Il y a un vrai besoin de mieux maîtriser les dépenses"

« avec une reprise en janvier qui était plus tardive qu'à l'habitude et très peu dynamique »

« assez faible jusqu'au mois d'avril »

une croissance de 30% depuis 2022

Les réponses à appels d'offres ont tendance à être déportées, déplacées dans le temps. Peu de décisions se prennent.



Dès que l'on sort de nos frontières, on se rend compte que les marchés hollandais, allemand, espagnol ou anglais vont beaucoup plus vite, sont beaucoup plus dynamiques »

« Les grandes sociétés françaises et internationales sont assez prudentes, quand les ETI sont plutôt dynamiques.



Et, ce qui est très surprenant, depuis maintenant 6 mois, celles qu'on appelle les SME - qui sont les petites entreprises auxquelles les acteurs du marché du voyage d'affaires portent assez peu d'intérêt - sont très demandeuses.



On reçoit beaucoup d'appels, de demandes d'entreprises dont les dépenses sont comprises entre 50 000 et 300 000 euros

Jusqu'à maintenant, elles effectuaient leurs réservations sur des grands sites pour le loisir. Désormais, il y a un vrai besoin de mieux maîtriser les dépenses. Et c'est très certainement dû aussi à l'inflation. »

Aurélien Rodriguez, global sales director chez HCorpo, était l’invité de l’ AFTM jeudi 16 mai 2024.L’occasion de prendre le pouls du marché du voyage d’affaires,, observe Aurélien Rodriguez Si la croissance du marché est restée, HCorpo enregistre malgré tout «».Quid de l’effet JO ? «, répond Aurélien Rodriguez.Qu'en est-il des comportements des grands comptes et des PME ?, souligne le global sales director de HCorpo.