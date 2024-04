SAP Concur accélère sur l'innovation 🔑

La principale évolution concerne la nouvelle expérience de réservation de Concur Travel, à travers un choix plus large et un meilleur affichage.L’idée est d’avoir une expérience voyageur beaucoup plus fluide côté Travel et Expense en proposant une expérience de bout en bout. Cela permet une meilleure compréhension de la politique de dépenses et de voyages de l’entreprise.De nouvelles fonctionnalités sont apparues. Les voyageurs peuvent partager leurs réservations de voyages dans Microsoft Teams, pour que leurs collègues puissent réserver le même voyage. Le processus d'approbation devient plus efficace. La demande est automatiquement générée et complétée.Autre nouveauté, récemment, nous avons noué un partenariat avec Riskline pour alerter sur tous les imprévus, à travers notre compagnon de voyage TripItPro, telles qu’une grève ou des perturbations climatiques.C’est très important que le voyageur se sente guidé et soit informé pendant son voyage.Sur la partie IA générative , beaucoup de choses sont sur notre roadmap. Nous venons de livrer l’estimation de coûts. Auparavant, pour réaliser une estimation il fallait effectuer manuellement des simulations, désormais elle est générée automatiquement.Nous proposons un gain de temps et une expérience utilisateur simplifiée.