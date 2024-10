3 façons de tirer parti de l'IA pour les Travel Managers Une étude SAP Concur

L'Intelligence Artificielle (IA) est un allié indispensable dans la gestion des voyages et des dépenses pour les travel managers. Selon une étude de SAP Concur, 99 % des Travel Managers soulignent l'importance de disposer de données actualisées et d'outils capables de les analyser.



Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 21 Octobre 2024





Les modèles d'IA – qu'il s'agisse d'apprentissage automatique, d'analyse prédictive ou descriptive – s'appuient sur de vastes ensembles de données. Plus ces données sont diversifiées et complètes, plus l'IA est performante. Avec la majorité des réservations de voyages effectuées électroniquement, les départements T&E sont prédestinés à jouer un rôle de pionnier au sein de l'entreprise en tirant pleinement parti de ces innovations.



Les données de SAP Concur montrent qu'en 12 mois, plus d'un milliard de transactions de dépenses ont été traitées. Cette richesse d'informations place les Travel Managers au centre de la transformation numérique de leur entreprise. L'intégration de l'IA dans les processus T&E représente une opportunité pour eux d'améliorer les processus en entreprises et de progresser dans leur carrière.

1. Améliorer l'efficacité En 2023, Concur Travel & Expense a traité plus de 30 millions de vols et 10 millions de transactions ferroviaires. Ces chiffres démontrent le potentiel du big data pour optimiser les voyages d'affaires et rendre les opérations T&E plus rentables. Collaborer avec des partenaires expérimentés en IA, tout en veillant à respecter des pratiques éthiques, est crucial pour une mise en œuvre réussie.



En dotant les Travel Managers d'une technologie intelligente telle que l'IA, ces derniers disposent des bons outils pour transformer leurs fonctions T&E et réduire les tâches chronophages de leurs missions quotidiennes.

2. Utiliser l'IA pour une prise de décision plus intelligente Les services voyages des entreprises traitent quotidiennement d'immenses quantités de données. Les outils d'IA peuvent permettre aux Travel Managers d'analyser ces volumes importants pour générer des rapports et des analyses précis. Les outils d'IA les aident à prendre des décisions stratégiques éclairées, à optimiser les négociations avec les fournisseurs, et à suivre des indicateurs clés comme la conformité et la durabilité.

3. Montée en compétences pour tirer parti de l'IA



Proposer une formation complète est essentiel pour permettre aux Travel Managers de guider leurs équipes vers une transition technologique réussie, tout en leur offrant des perspectives de développement professionnel.





Selon « l'intégration de l'IA dans la gestion des voyages et des dépenses va profondément transformer la manière dont les entreprises optimisent leurs processus de gestion des données et renforcent la conformité. En effet, ces outils technologiques, largement adoptés dans les organisations, offrent une opportunité unique aux employés de se familiariser avec les avantages de l'IA. Cela favorisera une adoption plus généralisée de l'IA dans l'ensemble des processus d'entreprise. »



🔑 Les Travel Managers souhaitent que des composants dotés d'IA soient intégrés à leurs outils de travail. Cependant, selon la 6ème enquête annuelle SAP Concur Global Business Travel Survey, 34 % d'entre eux pensent que leur potentiel de réussite est limité par le fait que leur entreprise s'attende à ce que les outils optimisés par l'IA soient adoptés sans formation adéquate.Proposer une formation complète est essentiel pour permettre aux Travel Managers de guider leurs équipes vers une transition technologique réussie, tout en leur offrant des perspectives de développement professionnel.Selon Stéphane Gillet , Directeur Général France, Belgique et Luxembourg chez SAP Concur,



