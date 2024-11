Voyage d'affaires : découvrez les 5 grandes prédictions pour 2025 !

Avec l'essor des voyages d'affaires, les collaborateurs attendent des outils T&E toujours plus intuitifs et performants.



En 2025, les demandes d'alertes en temps réel sur les perturbations, qu'elles soient climatiques ou géopolitiques, seront plus fortes que jamais. Face à ces attentes, les entreprises doivent offrir un accompagnement renforcé pour assurer le bien-être et la sécurité de leurs équipes, répondant ainsi à leur devoir de protection.





Pour SAP Concur, l'année 2025 marque une nouvelle étape pour les entreprises, entre adoption de technologies innovantes et prise en compte des enjeux de sécurité. En trouvant le juste équilibre entre innovation et protection, les organisations transforment leurs investissements T&E en avantage concurrentiel durable.