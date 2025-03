Concur Travel : les émissions des transports intégrées à la plateforme

Le partenariat entre SAP Concur et Thrust Carbon, annoncé en mars 2024, garantit que les données d'émissions couvrent tous les modes de transport (avion, train, voiture) et respectent la norme ISO 14083. Cette collaboration permet d'offrir une solution fiable et cohérente pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone de manière mesurable.



Sylvain Muller, Senior Director of Product Management chez SAP Concur déclare : "La durabilité des voyages d'affaires est devenue un impératif. En intégrant des calculs d'émissions conformes à la norme ISO 14083, nous permettons à nos clients de prendre des décisions responsables tout en répondant aux exigences environnementales.



Ce partenariat transforme les voyages professionnels en un levier de durabilité plutôt qu'en un impact négatif."