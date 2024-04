Au cours de son parcours professionnel hors du secteur du tourisme, il a occupé de nombreuses fonctions axées majoritairement Supply Chain/Logistique, mais également Qualité, IT et R&D, avec une alternance de postes fonctionnels et opérationnels intégrant à la fois du management hiérarchique et transversal.



Fort de sa grande expérience de voyageur mais aussi de sa passion pour leur organisation, et de sa forte orientation client s’appuyant notamment sur une connaissance du marché Japonais acquise dans sa première vie professionnelle, Eric a décidé d’en vivre une seconde en créant sa propre agence de voyages sur mesure Eric&TheTrip.



Convaincu que son rôle va au-dela de la simple organisation et vente de voyages, il s’est fortement engagé sur la voie d’un tourisme plus responsable.