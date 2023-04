Climat : Pour Eric Baetens, ce n'est pas la taille qui compte... pour agir !

TourMaG.com - Quels retours avez-vous de la part de vos voyageurs ?



Eric Baetens : J'envoie un questionnaire de satisfaction à mes clients, avec des questions liées au tourisme responsable. Je les pousse à me partager des choses qui vont un peu les choquer ou les interpeller lors de leur séjour.



Par exemple, des voyageurs m'ont fait remonter que des chevaux étaient mal traités à Monument Valley, cela me permet d'être pro-actif. En contrepartie du retour de ce questionnaire, ils peuvent choisir entre trois ouvrages. En l'espace de 6 mois, j'ai dû envoyer une cinquantaine de livres.



L'idée c'est de les faire réfléchir à travers la lecture. J'ai eu plusieurs retours intéressants. Cette action est pour moi beaucoup plus satisfaisante que de planter quelques arbres à l'autre bout du monde, dont je ne verrais pas l'effet.



Alors qu'avec ce cadeau, j'ouvre le dialogue et le débat.



TourMaG.com - Vous avez travaillé chez Danone pendant de nombreuses années. Quand avez-vous pris conscience de l'importance du sujet ?



Eric Baetens : Par le passé, je voyageais très loin, souvent et pas longtemps sur place.



C'est venu sur le tard. Lorsque j'étais en poste à Danone, j'ai pris conscience de mon impact. J'envoyais des bouteilles d'eau en plastique à des milliers de kilomètres... C'était quand même aberrant.



J'en bien vécu grâce à cela, je ne renie pas mon passé.



Sur le tourisme responsable, j'ai toujours été plus ou moins sensible au sujet. Autant j'ai envie de travailler cet aspect-là du voyage, mais je sens aussi que les clients sont de plus en plus demandeurs.



Les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi à destination.