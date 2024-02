Tucaya Ecuador : découvertes et rencontres authentiques, encadrées par des experts engagés

L'Équateur, est un pays fascinant caractérisé par sa diversité géographique, culturelle et écologique. Niché entre la Colombie au nord, le Pérou à l'est et au sud, et bordé par l'océan Pacifique à l'ouest, il est environnant la moitié de la taille de la France.Le pays est caractérisé par une diversité géographique remarquable en raison de sa position équatoriale et de ses reliefs variés. Cela en fait un pays unique, offrant une variété d'expériences allant des hauts sommets des Andes ( découvrez sur le lien suivant 10 lieux incontournables à visiter à Quito ) aux plages ensoleillées de la côte, en passant par la mystique forêt amazonienne et les îles isolées des Galápagos, sanctuaire naturel unique au monde où la faune et la flore ont évolué de manière isolée.La richesse culturelle de l'Équateur se reflète dans ses marchés colorés, ses traditions séculaires, la gastronomie variée et ses vestiges historiques. Terre inca, ce territoire a aussi été le berceau de cultures plus anciennes, de nombreux sites archéologiques sauront ravir les amateurs de vieilles pierres.Que vous soyez passionné par l'aventure en plein air, l'exploration de la biodiversité ou la découverte de cultures ancestrales, l'Équateur promet une expérience inoubliable pour tout type de profil de voyageur et de budget.