Tucaya Costa Rica, engagé pour un tourisme durable L’agence Tucaya Costa Rica est basée dans la capitale, à San José.

Experts de la destination depuis 2009, l’équipe franco-costaricienne est passionnée, à l’écoute et attentive aux attentes et besoins de nos clients. La durabilité, la préservation de l’environnement, le respect des populations locales et le développement régulé du tourisme s’incluent totalement dans les valeurs de l’agence.

Rédigé par Tucaya Costa Rica le Lundi 11 Mars 2024

Pour un tourisme responsable

Tucaya Travel a à cœur de promouvoir un tourisme à la fois responsable et respectueux. Prendre soin de l’environnement, des communautés, des espèces, de la faune, de la flore et des traditions, voilà l’ADN même de Tucaya. Celle-ci est commune à l’ensemble des pays de l’agence réceptive (que ce soit en Colombie, au Panama, au Venezuela, en Equateur et bien sûr au Costa Rica).

Tucaya Costa Rica, agence certifiée du tourisme durable L’agence de San José a reçu la certification CST (certification des professionnels du tourisme durable) qui encourage le tourisme durable et la protection de l’environnement, d’après un cahier des charges précis. Ce label certifie les entreprises qui protègent les ressources naturelles du pays, favorisent une économie durable ou encouragent des politiques culturelles et sociales justes. Un titre valable seulement 2 ans afin que la continuité des engagements soit respectée.

Des voyages au coeur de la culture costaricienne Rencontre avec la communauté Bribri

Tucaya Costa Rica a à cœur de proposer des rencontres authentiques comme celle avec la communauté Bribri, magnifique découverte au cours d’un voyage au Costa Rica. Les descendants de ce peuple mythique vivent dans un village situé à la frontière entre le Costa Rica et le Panama, sur la côte Caraïbe. Aller à leur rencontre c’est découvrir leur culture, leurs connaissances, leur héritage et bien plus encore… leur mode de vie. L’occasion de mieux comprendre les bienfaits des plantes médicinales, la culture du cacao ou encore aborder certaines croyances qui remplacent la religion.



En bref, ce n’est pas juste une visite, c'est une rencontre et des souvenirs pour la vie.



Au-delà du développement touristique avec la communauté, Tucaya Costa Rica participe également à la vie locale avec l’achat de fournitures scolaires pour favoriser la scolarisation des enfants de la communauté ou encore le financement de matériel sportif pour l’équipe locale (maillots, ballons…).

Immersion au sein de la communauté de Mollejones

Tucaya Costa Rica propose une immersion totale au sein de la communauté de Mellejones. Ils sont environ 200 à vivre au cœur des montagnes de Turrialba, dans un petit village perché. Cette communauté est le fruit d’une collaboration entre plusieurs familles qui, en joignant leurs terres, ont développé ensemble une économie basée sur l'agriculture : avec la culture du riz, des haricots, du maïs, du café, de la canne à sucre et des bananes. Un séjour qui permet de découvrir la vie locale via des cours de cuisine, des jeux traditionnels, des ateliers de danses typiques, une expérience autour de la canne à sucre… Loin des circuits touristiques classiques, les voyageurs profitent ici d’une expérience unique de la durée qu’ils souhaitent, au contact de l’héritage de la culture costaricienne.

Certaines de nos actions au Costa Rica Des pochettes de bienvenue upcyclées fabriquées par des femmes

L’ensemble des voyageurs qui découvrent le Costa Rica ont un cadeau de bienvenue à leur arrivée. Une pochette, dont le design fut exclusivement réalisé pour Tucaya et pour les voyageurs. Elle permet de regrouper l’ensemble des documents de voyage. Elle est à la fois un objet utile, un joli souvenir et un geste de solidarité. Merci au projet Huella Collectiva qui crée et fabrique nos pochettes de bienvenue. Conçues par des femmes en retrait de la société et fabriquées à base d’affiches publicitaires recyclées, ce projet favorise l’économie circulaire et l’insertion sociale de femmes en difficultés.



Parallèlement à ce projet, l’agence contribue également aux programmes éducatifs lancés par la Fondation Vital Human Development (DEHVI) qui ont accompagné plus de 560 enfants en situation de crise sociale.



Une eau naturelle 100% locale, made in Costa Rica

Tucaya Costa Rica remet à ses voyageurs une bouteille d’eau “RainForest Water”, une eau 100% naturelle, locale et artisanale. Issue de la nature, elle puise sa source directement depuis le sol costaricien. Cette eau est embouteillée, non transformée. Elle est naturellement riche en minéraux et parfaitement équilibrée grâce à Dame Nature. Un cadeau qui met en avant le comportement 0 plastique puisque la bouteille est entièrement en aluminium recyclé et recyclable. Elle deviendra très rapidement un allié de voyage puisqu’elle est réutilisable à l’infini.



Un crayon pour écrire et planter

Nous remettons également aux voyageurs un crayon en bois d’une petite entreprise locale “Pen Seed” qui, à l’extrémité de la mine, renferme une petite graine que l’on peut planter.

Tucaya Costa Rica est une agence qui a à cœur de mettre l’humain au centre de la démarche et du voyage. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un voyage authentique pour découvrir le Costa Rica.



Melissa MERGOIL

costarica@tucaya.com





